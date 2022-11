加入最愛專欄 收藏文章

「It's Higher for Longer,stupid」?

對「FED Pivot(聯儲轉向)」屢押-屢輸-再押的交易員,繼9月議息後再次被鮑威爾擺了一道--明明FOMC議息聲明新增「考慮貨幣政策的滯後性(lags)」,明明鮑公明言「最快12月放緩加息」,但波幅近千點的道指,以及錄得過去14個議息決策日最大跌幅的標指,都指向加息「How fast」已不再重要,未來將是「How high」和「How long」。

「多高、多長」重要性勝「多快」

北京時間周四(3日)凌晨,美聯儲一如預期第四度加息75個基點,議息聲明新增「將考慮貨幣政策的累計緊縮,貨幣政策影響經濟活動、通脹、金融狀況的滯後性」,標指、納指聞此鴿聲雙雙衝高近1%,美元指數下探110.4。

儘管鮑公隨後記者會明言,「放緩加息速度或在下一次會議(12月)或之後那次會議(明年2月)到來」,令大市短暫抽升,但緊接其後的話才是本次議息的中心句,「何時放緩加息步伐(when to moderate the pace)的問題,現在加息到多高(how high to raise rates)和維持限制性貨幣政策多長(how long to keep monetary policy restricted)的問題重要。」

市場最新定價顯示,聯邦基金利率將於2023年5月達到5.089%峰值。

令「FED Pivot」希望再次破滅的,還有鮑公配合堅定的身體語言強調,「現在考慮或談論暫停加息還為時過早。」期貨市場最新定價顯示,聯邦基金利率將於2023年5月達到5.089%峰值,遠高於9月點陣圖預估的4.6%中位數,且明年整年的利率都維持在4.9%以上。

超額儲蓄支撐需求,成抗通脹逆風

何解歷史記錄完美預示「Pivot」的美國ISM製造業指數,已逼近榮枯線邊緣(10月報50.2),以及明知經濟軟著陸窗口變窄,鮑公仍義無反顧?玄機就在他口中「very very strong」的就業市場以及「strong」的家庭負債表。

事實上,包括麥當勞、百事可樂、高露潔、金百利等多間公司於最新季報表示,加價未能影響消費者行為;即使在暑假結束後的秋季,從酒店集團到航空公司,都未見到需求基本面減弱跡象,而優步上月更錄得史上最高預訂量。

錢從何來?答案就是大流行以來累計的超額儲蓄。據聯儲上月底發表的研究筆記,估算美國家庭過去兩年累積了2.3萬億美元儲蓄,加上去年底到今年初時,名義工資增長遠高於趨勢水平,預計截至今年6月底時的超額儲蓄仍高達1.7萬億美元。而據富國銀行測算,美國家庭擁有的超額儲蓄最新約1.2萬億美元,而此可能不利聯儲對抗通脹。

各國政府財政緊縮,恐正蓄勢而來

就在鮑公的記者會上,有「共和黨官方電視台」之稱的Fox Business就此追問,政府財政支出對聯儲令通脹回到2%目標的努力構成多大阻力?鮑公承認,需求將從那些儲蓄獲得支持,「我們的工作需要一些決心和耐心。」

此似乎跟卓慧思的財政政策跟英倫銀行貨幣政策相悖,最終掀起軒然大波如出一轍;白宮的《降低通脹法案》、《美國救援計劃》、《芯片法案》、《基礎設施法案》等,似乎令聯儲激進加息事倍功半。

有何啟示?無論鮑公「Higher for Longer」是否虛張聲勢,從新英揆辛偉誠據報探討每年新增500億英鎊加稅和公共開支削減措施,以及法國財長勒梅爾最新警告,「如果公共財政繼續擴張,中央銀行的限制性政策將無效」看,繼各國央行高唱貨幣政策緊縮後,各國政府降低赤字、過緊日子的財政緊縮,亦恐正蓄勢而來。







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛! ► 立即觀看