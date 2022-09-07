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【晴報專訊】本港出現首宗猴痘輸入個案。衞生防護中心指，涉事30歲持香港身份證男子，過去1個月曾在美國、加拿大及菲律賓逗留，本周一（5日）抵港時喉痛及吞嚥困難，昨晨確診。因他抵港前1周已有病徵，中心建議同機80多人、取樣及檢疫人員若有不適要呈報。本港戒備級別啟動，並通報世衞及內地，猴痘疫苗將在本月抵港。

首批疫苗本月抵港

涉事男子就新冠病毒於西營盤華美達海景酒店檢疫時不適，檢測後證患猴痘。

涉事30歲男子上月初起在美、加、菲逗留期間，曾做高風險活動，至本周一（5日）獨自乘菲律賓航空PR 300航機抵港，後坐專巴到西營盤華美達海景酒店檢疫，同日晚上他因喉痛、吞嚥困難送入瑪麗醫院，昨晨檢測後確診。

中心透露，男子抵港1周前已有皮疹，後在身體蔓延，3日前出現淋巴腫脹，但他上機時穿着長袖衫褲，難被察覺。目前他情況穩定，推測於美國染疫，無人列為密切接觸者，但促同機80多人、機場取樣及檢疫酒店人員如有不適，應盡快求醫。

中心總監徐樂堅坦言，猴痘潛伏期長達21日，單靠酒店檢疫難完全杜絕輸入，惟猴痘非空氣傳播，一般市民感染風險低。而首批猴痘疫苗將在本月抵港，考慮予密接、醫護、化驗室人員、及男男性接觸者等有高危行為者優先自願接種，有信心日後可加購。按現行機制，猴痘患者會在醫院治療，密接將被隔離21日，如患者增，政府將準備啟動社區檢疫設施。

當局啟動戒備級別

因應輸入個案，本港啟動猴痘戒備級別，並已知會世衞、內地及相關衞生部門；據世衞資料，現時全球有98%患者都是男性，年齡中位數36歲，95%曾有男男性接觸。







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