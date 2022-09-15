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【晴報專訊】本港多7,579人確診，疫勢似靠穩。有專家指5月起新冠的粗病死率已降至與流感相若，批評港府「一刀切」計算2、3月時疫情高峰期時並不準確。衞生防護中心承認，5月至今粗病死率約0.1%，惟強調7成死者年逾8旬，病死率實達2%；且快測呈報覆檢需時，中秋假期效應干擾或影響疫情走勢。

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學39學生及14教職員確診，全校停課1周。

另2校大爆發，各有30人及52人中招，其中1校須全校停課一周。

本地感染昨多7,418宗，輸入則有161宗，連續3日跌至8,000宗以下。另多10人死亡，年介72至99歲。

醫管局前行政總裁梁栢賢在fb撰文，稱自社交距離放寬後，5月15日至本月3日的粗病死率已降至0.098%，與流感相若，批評當局早前將2、3月疫情納入計算，才得出「死亡率是流感6倍」結論。他指死亡率會因病毒變異等因素，出現階段性變化，不應「一刀切計算」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，隨接種率上升及口服藥應用，整體病死率均較年初大減8成，5月5日至本月7日整體病死率僅0.111%，與2015至19年的流感病死率相若。

張竹君指年逾8旬群組粗病死率達2%，無打針者更高。

傳染病處主任張竹君承認，5月至今粗病死率降至約0.1%，惟同期病逝的400多人中，7成年逾8旬，該群組粗病死率達2%，無打針者更高；而整體病死率下降，相信與接種率提升有關。

張續指，近日確診輕微回落，惟快測覆檢滯後，單日數字反映2、3日前呈報，而中秋時自行檢測積極性或較低，且BA.5佔比升至7成，要觀察數日才知是否見頂。

香港仔工業學校2宿舍爆疫

785校昨呈報1,625宗陽性，再創單日新高；38校有46班要局部停課。香港仔工業學校5班、共30學生確診，當中26人住在2間宿舍，20間房中有15間爆疫，103名宿友要檢疫，195名非宿生可如常上課。位於大圍的香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學有39名學生及14名教職員確診，全校25班有16班中招，全校停課1周。

公院昨有2,834人住院，107人不足11歲；明愛內科及老人科康復病房爆3人群組。患腦癇的10歲男童好轉，能自行進食，減少供氧，但仍嚴重。疫苗可預防疾病科學委員會成員關日華指，男童免疫系統較一般兒童差，但幼童目前僅須3針，料委員會將討論11歲以下免疫力低者應否打4針。醫衞局預料短期內公院住院病人仍高企，2私院願加18張轉介病床，總量升至423張。另昨有8院舍共13人染疫，80人要撤離。







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