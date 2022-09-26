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【晴報專訊】本港今起邁向「復常之路」，入境檢疫措施放寬至「0+3」，加上日本下月11日起恢復免簽證自由行，不少市民即搶機票「返鄉下」。有市民預算5萬元到東京爆買，直言會不戴口罩「大解放」。惟有人反映票價「浮動」，部分旅行社出團機位仍未確定。據航空公司網站，如計劃10月飛東京，票價較疫前漲價逾50%至1倍，部分航班已沽清，最快11月才能出發。旅行社料航空公司最快下周才加班。國泰指，擬下月加開逾200對往亞洲及長途航點航班，包括東京及大阪。

不少市民昨到旅行社查詢旅行團及自由行套票

港人旅遊熱點日、韓、台、泰等地陸續放寬入境政策，本港今日起終放寬入境檢疫期為「0+3」，更取消上機前核酸檢測，改為24小時快測。東瀛遊位於旺角銀行中心分店，昨有數十人排隊查詢旅行團及自由行套票。李氏夫婦報名參加10月底的7日東京團，2人共約3萬元，他笑言十分興奮，「等咗好耐啦，終於可以飛，要大解放唔戴口罩」，預算以5萬港元掃貨兼豪享美食。

終可飛東京市民：要大解放唔戴口罩

計劃11月到大阪看楓葉的譚小姐則說，日前查看網上機票價「升得好快」，來回索價6,000多元，故索性到旅行社查詢自由行套票會否較優惠；張小姐早於本月中以逾2.3萬元買10月底的2人自由行套票，惟昨決定退款，因旅行社至今未能確認機位，擔心屆時未能出發，故退款再自行購買機票。

本報昨午查看10至11月飛東京的機票，國泰、香港快運、香港航空均有機位，但每日航班僅1至2個選擇，且尚餘小量機位，票價較疫前漲價逾50%。以國泰為例，10月底出發玩一星期，只有1個航班選擇，票價為7,332元起，且顯示僅剩4個位；而香港快運則並非每日都有航班，平均售5,000元起；全日空昨午尚有小量機位，售8,700元起，至傍晚即沽清，11月才有航班出發，但票價回落至逾5,100元。

而各航空公司飛台北、南韓首爾、泰國曼谷等，均未有明顯搶票情況，香港快運則最快要下月11日才有航班飛首爾，票價為2,500多元起。

航空公司運力 下月僅疫前10至20%

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，過去2日接獲逾千宗查詢，近400人報名，跟團及自由行各佔一半，逾90%人去日本。但他指，航空公司運力未恢復，下月的運力僅及疫前的10至20%，故機票已漲價50%至1倍，但相信1至2周後，航空公司會調整加航班。

李生與太太參加10月底東京團，預算以5萬港元掃貨兼豪享美食。

東瀛遊執行董事禤國全稱，以東京為例，航空公司由以往每日、每個地點設3至5個航班，現減至每周各3班，直言上周五單日已接獲逾百人報團，「有生意但機位不足都無用」。永安旅遊副總經理馬世文亦指，因機位不足，令短期內報團人數未能恢復至疫前，要待航空公司加班才能加團。

國泰指，重建運力需時，擬下月加開逾200對前往亞洲及長途航點的航班，包括43對及50對往返東京及大阪的航班；11月起恢復每日往返東京的航班，並於12月起提供每周4班往返札幌的航班。

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