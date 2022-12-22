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【晴報專訊】膠袋徵費下周六（31日）大除夕起，由5毫加至1元，同時會取消多項豁免，例如盛載冰凍或冷凍食品的膠袋，將不能免費提供；惟未「完全包裝」的水果則可照樣獲豁免徵費。當局稱，法例生效首個月會設寬限期，以勸喻為主，署方會加強巡查，提醒自助付款機亦不能隨便取「平口袋」。惟不少商戶仍對哪些貨品豁免徵費一知半解，甚至有水果店及市民怕混淆，認為可索性劃一收膠袋費。

生果不同包裝影響是否收膠袋費，市民商戶也指易混淆。

用網袋束起的蔬果也屬「完全包裝」，要收膠袋費。



膠袋徵費實施十多年，立法會10月已通過提高徵費及收緊豁免，未來只有外賣餐飲、無任何包裝的食物、以及無「完全包裝」的食物，例如網狀發泡膠半包裹的水果，但若已有保鮮紙或其他物料包着，便不能再免費取膠袋。



首3個月加強巡查 安排神秘顧客



環保署副署長陸嘉健指，新安排實施首個月設寬限期，以勸喻為主，讓公眾及商戶適應；首3個月亦加強巡查，會安排神秘顧客，觀察商戶有否遵從。陸又稱相信市民適應需時，尤其冷凍食品不能再取免費膠袋，惟強調取消豁免已可減膠袋用量，相信法律不複雜，「第一次唔知，下一次都會知」。



綠惜地球高級項目主任張雅婷相信，提高徵費及減少豁免有助減少膠袋棄置，惟認為未來同一款食品，不同包裝會影響可否豁免徵費，做法並不清晰，易令消費者及商戶誤會，希望當局清楚說明。她指，如蘋果等有皮水果，就算無加包裝都無衞生問題，取消免費膠袋才能鼓勵市民少用。她又認為，距離新徵費實施只剩10日，當局太遲宣傳。但陸嘉健直言：「太早講，市民會唔記得」，故到近日才開始宣傳提醒市民。



有果商指易混淆 建議豁免全取消



商戶違規派膠袋可處2,000元定額罰款及被檢控，若裁定罪成最高可罰10萬元，往後每次可罰最多20萬元。署方近期已為零售業界舉行簡介會，陸稱暫無聽聞業界有大問題。不過，記者昨嘗試向水果店說明最新安排，永富食品公司董事陳錦輝聽完直言易混淆，要再了解及向同事說明，惟認為市民環保意識已大大提升，一般會自備購物袋或不介意付費，建議索性取消豁免。市民吳先生同樣稱生果包裝影響豁免徵費，做法太複雜。

半包裹的水果（左）可獲免費膠袋；已有保鮮紙或其他物料包着（右），不能免費獲額外膠袋。



有不願具名的果欄商戶亦稱，不理解新安排，「日本生果全部都有張包裝紙，係咪要同日本講唔好畀？」他認為水果不同其他行業，「話膠袋要收錢，個客會走」，未來打算繼續免費派，「如果拉晒全香港，我咪畀（罰款）」。



昨有不少市民均稱支持徵費加至1元。李女士指，平日自備購物袋，但購買冰凍食物時會用平口袋，以免弄濕其他物品，但日後要收費就會自備保溫袋盛載。陳先生亦認同收緊平口袋豁免，因見有很多人濫用，認為其實用途不大，「袋住啲凍嘢一樣會濕」。



平口袋供客自取不違例 惟商戶負收費責任



現時不少超市都會在水果貨架以至自助收銀機附近，擺放平口袋供顧客取用。環保署稱，單純提供平口袋不會違新安排，但要視乎顧客取用目的，而收費責任在於店方。多間大型連鎖超市表明，會配合新措施。

有超市已收起置於自助收銀機旁的免費平口袋



一田超市稱，下周六起會收起相關平口袋，另會在受影響貨品範圍增加提示提醒顧客，亦會向收銀職員提供提示卡，方便他們分辨。



惠康亦表示，已收起放置於自助收銀機旁的免費平口袋，另要求員工按法例規定執行新措施。百佳則無正面回應會否收起，僅指會積極配合新政策，並為員工提供培訓及鼓勵市民自備購物袋，措施實施後會密切監察塑膠袋用量，按營運情況調整。