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香港打工仔生活忙碌，返工隨時要OT，如想放工後仍能歎到一頓豐富晚餐，不少OL都會靠電壓力煲幫手！電壓力煲又稱智能高速煲，標榜高效率，只需按一個掣就能在短時間內烹煮各款美味佳餚，近十年來非常受家庭主婦歡迎。但坊間的電壓力煲愈出愈多，到底哪款電壓力煲烹煮菜式表現最好？速度最快？最慳電？最易用？消費者委員會（消委會）最近測試了市面上10款電壓力煲，測試項目包括烹煮表現、機身設計及使用方便程度，結果發現全部電壓力煲雖然耗電量均不多於1度電，但烹煮表現參差，8成樣本煮紅豆沙時紅豆未能全煮熟，反映產品價格與質素未必成正比！



（圖片來源：消委會）

【消委會｜電壓力煲大比拼】 操作原理係點？

詳細睇消委會評分前，不如先了解一下電壓力煲的操作原理。電壓力煲是利用物理學上氣壓與液體沸點成正比的原理操作，煲邊會以膠圈密封，故在加熱時會令煲內的氣壓及水的沸點逐漸升高，從而提高煮食溫度，縮短烹煮時間，節省能源。由於內鍋及烹煮過程都是密封，用家或較難掌握烹煮的進度。

而使用電壓力煲時需先進行升壓，當鍋內的壓力升至預設的壓力後，才開始烹煮，直至完成烹煮後便會排氣，以降低鍋內的壓力。而烹煮食物的整體時間，要視乎電壓力煲的升壓及降壓設計、食材類別、分量、烹煮模式及預設烹煮時間等而有所不同。

【消委會｜電壓力煲大比拼】1. 烹煮表現：10款有8款煮唔熟紅豆沙？

這次測試的10款電壓力煲售價由$799至$3,088，額定容量由5升至6升，額定功率則由約900瓦特至1,300瓦特，較常見的內置烹煮模式有煲湯、慢煮、肉類、豆類等。

消委會以雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙4道菜式，並根據代理商所提供的烹煮指示，揀選合適的模式、時間及壓力來測試各款電壓力煲的烹煮表現、總烹煮時間、耗電量及食物溫度等，以及評審食物的質素。

以雜菜炆牛肋條為例，材料主要有牛肋條、薯仔、番茄、紅蘿蔔及茄膏等。測試發現，（#5）「寶康達Primaday」及（#8）「德國寶GERMAN Pool」能把食材煮至非常入味，表現較佳。相反，（#6）「北極FRGIDAIRE」、（#7）「樂聲牌Panasonic」及（#9）「普樂氏Proluxury」未能將食材完全攪勻及均勻地烹煮番茄，令醬汁不夠均勻及濃度不足，只獲2.5點評分或以下，差異頗大。



寶康達

（圖片來源：寶康達）

另一款測試菜式為紅豆沙，直接將洗淨的紅豆、水及糖等食材放電壓力煲內烹煮，結果表現參差。（#2）「尚朋堂SPT」及（#6）「北極FRIGIDARE」煮出的紅豆沙口感較豐富及非常均勻，獲5點高評分。其餘8款電壓力煲可能由於其豆類預設的烹煮時間較短，令紅豆的生熟程度不一，且未能完全煮熟，紅豆沙亦出現「水溜溜」的情況，評分僅得2.5點或以下，以（#5）「寶康達Primada」的表現較遜色。



尚朋堂

（圖片來源：尚朋堂）

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