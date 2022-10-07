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這幾周利率及匯率變化一直煎熬著投資者，股市深度調整後，一度因市場憧憬加息速度減慢後，出現暴力反彈，投資者不禁懷疑是否應該重新入市？

(資料圖片)

此前的反彈主要源於市場對環球加息預期擔憂下降，導致資本市場馬上大幅飆升，疊加此前內地減息降稅等利好刺激，港股一度擺脫美國加息的陰霾。

的確，港股估值已經逼近歷史低點，很多板塊及個股值得留意，但是美國加息的步伐並未改變，更遑論要減息。在藍籌板塊中，銀行股受淨息差受壓等因素，呈現波動。

聯儲局加息繼續，內地假期尚未結束，暫時南向資金尚未啟動去支撐港股，導致暴力反彈後，股市氣氛仍存在弱勢。不過，正如筆者所言，部分板塊到了歷史極端估值低點，具備較大的投資價值。

從美國經濟數據來看，筆者預計加息壓力仍將繼續，內地假期即將結束，屆時南向資金將全方位流入。儘管內地資金未到，但港股仍吸引資金流入，觀望情緒雖然依舊存在，投資者在謹慎中，亦不忙積極布局。

此前，美元指數一度創下20年以來歷史新高，在聯儲局連續加息的背景下，美國利率水平同步達到近年來新高。隨著俄烏衝突以及歐洲能源危機形勢趨緊，美元持續回流美國，儘管近期美元一度回落，但政治形勢仍有機會推高美元指數。

就港股市場而言，無論是恆生科技代表的資訊科技業，抑或可選消費、航空交運龍頭，目前估值都相當吸引。筆者認為存在長期配置的吸引力，不過，觀察仍須持續，始終對於後續中概股監管合作、出口下跌的強度和持續時間，仍存在若干不確定性。

無可否認，經歷深度調整後，資本市場已經已經過份悲觀，若然中概股監管合作、內地經濟復甦、出口下跌等預期出現扭轉，在云云因素當中，最終若能出現一至兩個積極變化，加上港股早已飽受低估值影響，筆者估計優質資產將存在未來的改善。

國慶期間，港股流動性再度承壓，暫時沒有南下資金持續流入，始終對南向資金較為重倉的板塊及標的，構成壓力。不過，正如筆者多次提到，港股很多板塊已經處於歷史估值最低，風險最終將會消除，估值將會回歸。

在恆生指數進入歷史的極端值當中，投資者或將抱著愈跌愈買的階段，銀行地產在經歷深度調整後，一般會呈現反彈。不過，相對傳統低估值藍籌股和金融地產板塊，投資者將更看重高股息的個股，特別是在目前環球利率均向上之際，將更具備競爭力去吸引資金的流入。







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