【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

自2020新冠疫情以來,全球貨幣政策的下一個分水嶺時刻,進入最後倒數36小時。面對危機動輒50基點、100基點起步的聯儲,今次將選擇「小碎步」還是「大邁步」?利率互換市場的押注錄17年來最大分歧。

33% VS 67%,民主黨籲75基點

減息25基點,還是50基點?債市交易員以33% VS 67%激烈爭持中,各路大佬亦紛紛押注甚至「進諫」。最吸引眼球的,當屬兩大財經喉舌《華爾街日報》、《金融時報》,不約而同聲稱,「利率太高,應減息50基點……此並非沒有風險(例如股市泡沫)……但僅減息25基點看起來風險更大」,「降息50基點是為避免過度限制經濟,以及防止市場對下次會議前發布的任何疲軟數據做出不利反應」。

沃倫(Elizabeth Warren)等3名民主黨參議員周二致信鮑公,要求減息75基點。



支持50基點的大佬陣營則包括前紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)、前財長薩默斯(Lawrence Summers)、薩姆規則(Sahm Rule)提出者薩姆(Claudia Sahm)、諾獎得主克魯格曼(Paul Krugman)等。

更戲劇化的是,包括沃倫(Elizabeth Warren)在內的3名民主黨參議員周二致信鮑公,要求減息75基點,理由是「就業數據調整緩慢,因此應前置減息以避免其滑向潛在的危機」,此舉被視作民主黨刻意為「50基點」減幅鋪路。

點陣圖值關注,美元升跌難料

不過,相比25還是50基點,周四(19日)凌晨更值關注的無疑是點陣圖更新,6月時,聯儲預期2024、2025年底,聯邦基金利率水平分別為5.1%、4.1%,遠高於市場最新預期的4.1%、2.8%。此外,聯儲對被視作「中性利率」的聯邦基金利率長期水平的預期,是將維持6月時預期的2.8%,還是2019年周期中期調整前的2.5%,乃至大流行爆發前的1.75%,同值得關注。

歷史數據顯示,聯儲啟動減息後,標指、科技股、美元、黃金等都無絕對的看升或看跌。



對於有觀點指,如減息50基點,相當於聯儲對美國經濟「大鑊」的確認,例如科網泡沫破裂、全球金融海嘯等。但歷史數據顯示,聯儲啟動減息後,標指、科技股、美元、黃金等都無絕對的看升或看跌。

若「抱憾以終」恐傷及軟著陸

例如2001年1月減息後6個月,美元大升(8.3%)、黃金持平(-0.1%);2007年9月減息後6個月,美元卻大貶(-9.6%)、黃金則飆升(35.6%)。再看1984年10月,為壓制強美元而啟動的激進減息(175基點),6個月後美元仍升值(3.3%)、黃金走跌(-7.7%)。

鮑公似正陷入「洗澡的傻瓜(fool in the shower)」的困境,能否確保軟著陸,成敗或在此一舉。

無論如何,鮑公似乎正陷入「洗澡的傻瓜(fool in the shower)」的困境--猛開熱水(減息50基點)或燙傷自己;熱水開得太小(減息25基點),就業市場恐太過冰冷,傷及軟著陸。

鑑於今次為11月總統大選前最後一次議息,如同薩翁經典之作《凱撒大帝(Julius Caesar)》的名句,「take the current when it serves, or lose our ventures(順勢而為,否則抱憾以終)」,答案即將揭盅。







