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筆者日前接受央視新聞訪問，談到2023年中國投資市場進入一個全新的年代。在此，特別與讀者分享報告觀點。隨著內地疫情防控政策優化、穩增長政策效應顯現，環球投資者對內地經濟的復甦預期不斷增強。今年開年至今的數個交易日，內地匯市、股市表現強勁，海外「真金白銀」正在加速流向內地資產。

從去年底到今年開年至今，人民幣匯率走出了一波反彈回升行情。整體而言，是由內地經濟基本面和環球形勢、供需情況等內外部因素共同驅動。內地經濟形勢的變化對人民幣匯率帶來的支撐作用，經濟基本面仍然是較為穩固，工業體系完整，產業鏈供應鏈依然穩定，中國產品具備環球競爭力。在此基礎上，一系列因素增強市場信心和改善經濟增長前景。

去年底以來，人民幣匯率大幅反彈，境外資本流入持續增長，充分反映了環球金融市場堅定看好內地經濟發展，對物價等經濟基本面充滿信心。中長期看，人民幣匯率會保持雙向波動，整體上將持續強勢。早前，面對外部衝擊的時候，人民幣突顯韌性，外匯市場運行穩健，為經濟發展提供了良好的外部環境。

不僅是匯率市場，在經濟復甦預期的支撐下，環球投資者對人民幣資產表現出極大熱情。不僅在A股市場，放眼海外市場，中國概念同樣受到熱捧。去年聯儲局持續加息，今年預計將進入加息周期尾聲，這為資金流入新興市場創造了積極條件。經濟復甦速度加快，再配合積極的財政政策和穩健的貨幣政策，令投資者對今年內地的經濟增長趨向樂觀。

在去年，境內外資本市場互聯互通、管道拓寬的步伐也繼續穩步推進。隨著A股環球化程度不斷推進，環球投資者對內地資產的關注度不斷提升，經過指數比重的多輪提升。

今年對環球投資者而言，都是環球流動的年度，人流、物流、資金流的流動，會帶來更多新的機遇。不少研究機構也將「中國概念」納入年度投資關鍵詞。

在內地經濟運行穩中向好的背景下，人民幣資產持續獲得外資青睞，內地在金融開放方面的眾多舉措，也讓外資機構的在華投資便捷程度不斷提升，許多外資機構正在加速在內地的投資布局。近期，不少外資機構紛紛上調對內地今年經濟增長預期。

世界銀行在最新一期中國經濟簡報中表示，中國的財政政策空間充足，特別是在中央層面，能夠支持更加強勁的經濟復甦。今年環球經濟將出現較弱的增長，幾乎所有主要經濟體都預計將進入一個低迷的商業周期，與目前內地所看到的情況形成鮮明對比，預期中央政府將繼續通過財政政策支持和鞏固復甦。這將有助於推動基礎設施投資，零售業、旅遊業、酒店業、服務業等領域都有很大的復甦潛力。

（資料圖片）

中國持續優化疫情防控措施，將釋放消費潛力，促進經濟發展。國際貨幣基金組織（IMF）表示今年世界將面臨比過去12個月「更艱難」的一年，主要原因是歐美等主要發達經濟體的經濟活動在同時放緩。不過，未來一年，中國經濟將穩步增長，成為世界經濟最大的積極因素。國際貨幣基金組織（IMF）預計內地的經濟表現將會逐步上升到一個比較高的水準，在今年底的時候會比年初更加強勁。環球投資界在今年將更多目光投向中國市場，期待回穩向上的中國經濟將給予環球經濟注入更多的新動力。







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