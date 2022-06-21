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繼酒店情侶做愛被樓上偷拍後，男女陽台激戰又被對面住客偷拍，連兩大猛男貼在玻璃窗「格鬥」片相繼流出，看得他心癢難捺，想知扮無辜被偷看做愛的滋味如何？可惜他苦無對手，也沒有膽量邀請別人參與演出。唯一夠膽做的，極其量躲在辦公室一角自求多福。

外面陽光猛烈，對面商廈幾乎全拉上窗簾，抵不住輕輕扭開百葉簾露出少許隙縫，與外界似有或無的聯繫。坐於辦公室不起眼角度的好處，就是可安心鬆開拉鏈，掏出不能見光的身體部位，享受假裝被偷看的刺激。

她跟他同期入職，工作上一起成長的好同事，面對過各樣難關，是朋友還只是同事，有時他也分不清。

「這個會不會開心點？」她突然發了一張「野外露出」照片給他，嚇得他立即收起小弟。

「發神經！」

「怎麼了？以為你喜歡才轉發給你。」

「以為？以為你看見。」

「看見甚麼？」

「沒事。」誤以為給她撞破好事，心臟差點跳出窗墮樓身亡，原來純粹轉發 Whatsapp。

看著「野外露出」的男女實在吸引，再次興致勃勃，四處張望後再掏出小弟，完成未完成的事。

「這個好看嗎？」半分鐘後她再傳來相片，解開胸前鈕扣露出整條事業線。

「你發神經？勾引我？」

「誰怕誰？我知你在辦公桌下做壞事，有種拍給我看。」二人關係向來曖昧，好幾次下班消遣幾杯落肚，差點走上時鐘酒店。

「你怎知我做壞事？你偷看？」 二人相隔有段距離，幾乎只見到他肩膀下兩寸，怎可能知道桌下乾坤？

「你右手角度不像拿滑鼠，一直緊貼微微抖動的身體，不是在桌下偷雞摸狗是甚麼？」

「神經！」

「拍給我看。」她傳來一張疑似裙底自拍，基於禮尚往來美德，也拍照回禮。

有了第一次，膽大了，他偶爾會主動拍照給她，在她誘導下還會拍數十秒短片。她向來細心謹慎，不時叮囑他刪 Whatsapp 通話紀錄。

大約半年後，她晉升主管前一星期，他收到公司解僱信，有人告密他在公司做了不道德之事。他知道告密者必定是她，可惜通話紀錄已洗得一乾二淨死無對證。

公司是金字塔式的食物鏈，朋友是朋友，同事是同事，有時會混淆，但切忌沒有底線。他終於明白，可惜為時已晚。







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