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最近再次到訪 AMI 餐廳，原因是餐廳行政總廚Nicolas Boutin重新設計餐單，當中不乏全新創作的菜式，而且對上一次是午餐時段到訪，安坐於The Lounge位置，參觀過充滿森林氣息的Salon區域之後，一直對其如童話世界般的設計念念不忘，是夜終於有機會坐進裏面用餐，實在是一切來得充滿著期待。

AMI最初開幕時是有Tasting Menu供應，不過後來行政總廚Nicolas都覺得Tasting Menu跟走Bistronomie路線的餐廳有點不太配合，於是二人決定把Tasting Menu下架，進一步豐富主餐牌的內容，吃過的朋友都大讚喜歡這個轉變。

安坐好後我們先點了藏身於AMI裏面的酒吧WOOD EAR的Cocktail作餐前小酌，相對喜歡味道清新甜蜜中帶點點藥草香氣的一款，獨特的配搭正好把疲憊的身軀重新充電。

Croque beef burger, fish friture – 第一道菜先來Wood Ear的伴酒小吃，雖說是牛肉漢堡，實際更像牛肉三文治多一點，鮮味的牛肉和半溶的芝士產生化學作用，跟表面烘得又鬆又脆的麵包配合得如膠似漆，不分你我；旁邊的炸魚仔入口香脆，絕對是一流的配酒小吃。

Heriloom tomato, buffalo mozzarella, olvie oil – 排列得井然有序的復古番茄有原來新鮮享用的，亦有打成慕絲享用的，配上旁邊的水牛芝士同吃，新鮮度在嘴巴綻放，想不到一碟看似普通的番茄料理，都能簡單地俘虜了我們的味蕾。

Heritage beef tartare – 用上法國頂級 Polmard Heritage 牛肉炮製的牛肉他他，是想像得到的好吃，要知道這款法國牛放養於草原之上，飲法國泉水長大，出名肉味香濃，用來炮製以鮮味取勝的牛肉他他，實在沒有不喜歡的理由。

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