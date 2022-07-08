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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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08/07/2022Photo: 由作者提供

名廚駕臨！米芝蓮一星韓國餐廳夏日餐單登場！清爽豆漿萵筍冷麵、精緻版人蔘雞、辣香牛鍋，為味蕾添上一抹清新

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　　最近到訪了位於中環威靈頓街米芝蓮一星韓國餐廳 Hansik Goo，餐廳是韓國米芝蓮二星餐廳Mingles主理的第一間海外店，開業不到一年便拿下米芝蓮一星殊榮，老闆兼主廚姜珉求Mingoo Kang花了不少心血確立Hansik Goo的形象，去年七月由擺花街舊舖搬到現在The Wellington的新址，而菜式方面亦變得更加精緻，務求讓香港的客人對韓食文化有更加充分的認識。

 

 

　　因為疫情關係，主廚姜珉求變得較少機會能坐鎮香港，去年為了搬遷到The Wellington的Hansik Goo 2.0開幕時到過香港一趟，相隔一年後終於再次來到訪，完成隔離一個禮拜後，會停留香港一星期，愛吃如我當然要把握機會一嘗大廚 Mingoo的手藝，於是相約同樣嘴饞的朋友一同來到吃晚餐，跟Chef Mingoo打招呼之餘，亦可以品嘗餐廳剛剛推出的夏季餐單，實在是一切來得充滿著期待。

 

 

　安坐好後，我們先來一口餐廳自家研製的汽泡茶，散發著淡淡的粟米香氣之餘又能喝到屬於柚子的清新氣息。

 

 

　　KOREAN SUMMER – 先來兩款適合夏天享用的前菜，第一款Chef Mingoo以韓式傳統米糊Eung-Yi為創作藍本，炮製了一款凍粟米粥，加入了又軟又綿的米糕豐富口感，置頂再放上充滿鮮香的黑魚子，增加味道層次的同時亦為菜式添上貴氣。另一款前菜是香脆可口的意大利青瓜釀蝦肉，旁邊放了意大利青瓜花莖，清新的調味，簡單討喜。

 

 

　　NAENGCHAE – Chef Mingoo為傳統的韓式沙律換上新裝，特別挑選新鮮墨魚、白露筍、青瓜和梨等夏天食材入饌，加入韓式酸甜辣醬調味，瞬間把胃口打開。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—「冷麵」、韓式餃子、人蔘雞

 

 

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