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珍珠在大家心目中的形象可能都會是圓碌碌的一粒，白色泛著幻彩的光芒。通常都是一串串的頸鏈或大大顆的珍珠耳環。不過珍珠是大自然的有機物質，又怎可能每一顆都是圓形的呢？

珍珠可以分兩大類，海水珍珠及淡水珍珠，海水珍珠也包括了南洋珍珠及日本akoya珍珠。海水珍珠有天然及人工養殖的，天然的當然比較少見，價值也可能比較高。至於人工養殖的珍珠，無論是海水或淡水基本原理都是將一些外來物放進母蚌內，從而刺激母蚌分泌珍珠質將外物一層層的包圍著而最終形成珍珠。但海水珠跟淡水珠最大的分別在於殖入物，海水珠是有核養殖法，殖入的會是圓形的核心，所以培殖的珍珠很多都是圓形的。另一方面淡水珍珠是無核心的，放進母蚌的是一小片組織。如果將淡水珠及海水珠切開一半，可以清楚看到海水珠的核心，珍珠層亦比較薄。但淡水珠則珍珠層比較厚，基本上珍珠多大珍珠層就有多厚。

因為海水珠的核心是圓形的，所以海水珠很多時候都偏向圓形，但淡水珠則相反，沒有圓形的核心，形狀都是自由發展，差不多任何奇形怪狀都有。

這些變形珍珠都稱之為Baroque，形狀包括水滳形至完全不規則的形狀，人大多喜歡工整的東西，所以大多數人都比較喜歡圓形的珍珠，但baroque不規則的形狀卻是設計師大展拳腳的一幅畫布，創意加上不同寶石的配合可以得到令人意想不到的驚喜。

當然baroque唔單止可以造出有趣的款式，還記得很多年前淡水珠非常流行，當年便用如米一般大少的淡水珍珠串成頸鏈或choker。

至於淡水珍珠或是海水珍珠比較珍貴？由於淡水珠產量比較多，質素亦因此而有很大差距，所以價錢給我們的感覺較海水珠便宜，但上等的淡水珠質素絕對不會較海水珠差。







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