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炎炎夏日，想約親戚或朋友Gathering，沒有比去酒店食自助餐更適合吧！這個夏天，多間酒店都推出充滿特色的自助餐，人見人愛龍蝦自助餐固然有，還有自助餐廳將甜品區變身成MÖVENPICK雪糕DIY芭菲區，有的期間限定供應名店太平館瑞士雞翼等；揀啱心水，約好時間，就快手去book位啦！



【8月自助餐推介】1. 香港康得思酒店：MÖVENPICK雪糕芭菲區＋玩雪糕夾扭蛋遊戲贏餐券



由即日起至9月30日，香港康得思酒店自助餐餐廳The Place的自助餐甜品區，將會搖身一變成為MÖVENPICK雪糕DIY芭菲區！提供8款不同口味的MÖVENPICK雪糕（包括新推出的椰子口味以及法式焦糖燉蛋、熱情果芒果雪葩、瑞士朱古力、特濃咖啡、士多啤梨、呍呢嗱夢幻和楓糖合桃口味），讓食客盡情發揮創意，製作自己專屬的雪糕芭菲。酒店甜點主廚Roy Ma亦特別設計了多款特色雪糕芭菲配搭，例如以呍呢嗱夢幻口味為基礎加入港式奶茶吉士汁配港式雞蛋仔的港式奶茶雪糕芭菲，以及用椰子雪糕配新鮮芒果、西柚、西米及芒果醬製成的楊枝甘露雪糕芭菲，雪糕控一定很興奮！





The Place甜品區變成為MÖVENPICK雪糕DIY雪糕芭菲區，感覺煥然一新。

（圖片來源：香港康得思酒店授權圖片）





酒店甜點主廚Roy Ma特別設計了多款特色雪糕芭菲配搭。

（圖片來源：香港康得思酒店授權圖片）





雪糕之外，還有多款精緻的甜品。

（圖片來源：香港康得思酒店授權圖片）



推廣期間，每兩位惠顧自助餐的客人可以領取夾公仔遊戲機代幣一個，有機會獲得豐富禮物，其中包括免費一個月量（30盒）MÖVENPICK雪糕（85mL），平日自助晚餐券（每份價值$658)、平日自助午餐券（每份價值$372）和飲食折扣禮券等。



當然，除了雪糕，還有各式各樣的美食，如新鮮時令生蠔、麵包蟹、凍蝦、藍青口、小龍蝦，再加上現場即製特色海鮮手卷及多款刺身，以及芝士龍蝦、頂級肉眼扒、香烤豬柳、即切片皮鴨及鐵板燒烤等，別猶豫，趕快去訂枱吧！





即席烹調及鐵板燒烤專區，有源源不絕供應的芝士龍蝦、頂級肉眼扒、香烤豬柳、即切片皮鴨及鐵板燒烤等，亦有大受歡迎的香煎鵝肝。

（圖片來源：香港康得思酒店授權圖片）





豐富的海鮮菜式包括新鮮時令生蠔、麵包蟹、凍蝦、藍青口、小龍蝦，再加上現場即製特色海鮮手卷及多款刺身。

（圖片來源：香港康得思酒店授權圖片）



環球海鮮及鐵板燒烤自助餐



午餐

供應時間：星期一至五 12nn—2:30pm，星期六、日及公眾假期 （首輪）11am—1pm、（次輪）1:30pm—3:30pm

價錢：星期一至五 成人$338、小童$238，星期六、日及公眾假期 成人$418、小童$318



晚餐

供應時間：6:30pm—9:45pm

價錢：星期一至四 成人$628、小童$478，星期六、日及公眾假期 成人$728、小童$578



The Place



地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028

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