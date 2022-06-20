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來到2022年下半年，多個地方逐漸放寬入境限制，終於可以去旅行了！不過，出境說起來就容易，但是返港就要Book酒店隔離，真的不是人人都有額外時間和旅費……既然這樣，或許留港去度假村玩可能是好好的替代品！政府最近就重開了3個度假村和1個水上活動中心，有不同的遊樂設施，去不了旅行一於重拾去camp的趣味啦！即睇詳情！



鯉魚門公園度假村 ︰6月底開放！有室內射箭、運動攀登場！



被改用作隔離設施的鯉魚門公園度假村將會在6月29日起重新開放，目前只接受市民個人名義預訂，即日起，大家可經「康體通」（包括櫃枱、網上預訂及自助服務站）預訂6月29至30日及7月的營位，先到先得。至於8至9月的營位就會於6月28日抽籤，抽籤表格截止日期為6月23日。



（圖片來源︰康文署網站）



鯉魚門公園遙望鯉魚門海峽，營內景致宜人，更有仿二十世紀初歐洲式建築物，絕對是滿足「旅行癮」的好選擇。營內有多項活動設施，好像是室內射箭場、卡拉OK室、單車場、運動攀登場等，不過重開後燒烤區、硬地、草地球場和騎術學校將會暫時關閉，直至另行通知。另外，日營、宿營和黃昏營的使用人數亦會調整︰宿營將提供3至5人房間，供150人使用；日營和黃昏營使用人數上限則分別為225和75人。



（圖片來源︰康文署網站）



收費方面，日營和黃昏營平日的收費為$17，星期六日及公眾假期的費用為$26，3至13歲、60歲以上、殘疾人士、全日制學生等於指定日子可享優惠。而宿營的收費就按季節劃分，在5月至10日平日（星期日至星期五）費用為$57至$66，星期六晚及公眾假期前一晚費用則是$81至$90；11月至4月的平日（星期日至星期五）費用則是$41至$50，星期六晚及公眾假期前一晚費用是$59至$73。



（康文署網站截圖）



鯉魚門公園度假村



地址︰香港柴灣道75號

電話查詢︰2568 7455 / 2568 7858

營地詳情︰https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_lymp.php

交通︰

- 乘搭港鐵至筲箕灣港鐵站，再轉乘的士或步行約三十分鐘

- 乘搭巴士/小巴（巴士路線有8、8X、9、14、19、81、81A、82、82S、780、780P和A12號，隧道巴士路線有106、106P、118、606、682、682P和694號，專線小巴路線則有20、65、66及66A號）在柴灣道下車後步行約十分鐘即達



麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心︰獨立式平房、8人房！



除了鯉魚門公園度假村，早前社交距離措施放寬，政府亦宣布了麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心在5月尾重開！大家一樣可以透過「康體通」預訂，在康文署的網站看到，六月尾仍然有名額可以預訂，而7至8月份的營位抽籤就已經截止，大家可以在6月20日起嘗試預訂餘下的營位。



開放後的麥理浩夫人度假村提供3至8人營舍，每名申請人可預訂3至8人或其倍數的營位；而曹公潭戶外康樂中心就只提供8人的房間，每名申請人可預訂8人或其倍數的營位。先介紹位於北潭西貢郊野公園的麥理浩夫人度假村，他們度假營內的營舍為獨立式平房，設有客廳、睡房及洗手間連淋浴設施，主要有運動攀登牆、繩網陣、射箭場、桌球室等遊樂設施。



麥理浩夫人度假村運動攀登牆

（圖片來源︰康文署）



至於曹公潭戶外康樂中心就位於大帽山山麓，離荃灣市中心只有數分鐘車程，十分方便！活動設施都大同小異，有射箭場、繩網陣、滾軸溜冰場等。提提大家，這段時間依然沒法子在營地BBQ和游泳，事關兩個營地內的燒烤區和麥理浩夫人度假村的游泳池將會關閉。



曹公潭戶外康樂中心射箭場

（圖片來源︰康文署網站）

營費方面，麥理浩夫人度假村及曹公潭戶外康樂中心日營和黃昏營平日的收費為$17，星期六日及公眾假期的費用為$26，3至13歲、60歲以上、殘疾人士、全日制學生等於指定日子可享優惠。兩地的宿營同樣按季節收費，5至10月的平日（星期日至星期五）費用為$57，星期六晚及公眾假期前一晚費用則是$81，11月至4月的平日（星期日至星期五）費用則是$41，星期六晚及公眾假期前一晚費用是$59。詳情可參閱以下費用表格︰



（康文署網站截圖）



麥理浩夫人度假村



地址︰西貢北潭麥理浩夫人度假村

電話查詢︰2792 6430

營地詳情︰https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_lmhv.php

交通︰



- 乘搭由麥理浩夫人度假村提供的免費穿梭巴士往返西貢市；又或在西貢專線小巴總站乘搭9號綠色專線小巴直達

- 在西貢巴士總站乘搭94號巴士、在鑽石山巴士總站（近鑽石山港鐵站C1出口）乘搭96R號巴士（只在星期六、日及公眾假期服務）

- 在沙田市中心巴士總站(近沙田港鐵站A出口)乘搭289R號巴士（只在星期六、日及公眾假期服務），於麥理浩夫人度假村巴士站下車，步行約15分鐘可達



曹公潭戶外康樂中心



地址︰荃灣荃錦公路105號曹公潭戶外康樂中心

電話查詢︰2417 1107 / 2415 6812

營地詳情︰https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/p_tktorc.php

交通︰在荃灣港鐵站上蓋（即大河道北行車天橋）乘搭往上村(循環線)的51號巴士或在川龍街乘搭80號專線小巴，即可直達



創興水上活動中心︰有彩艇、舢舨、水上單車！



如果喜愛水上活動的話，大家就可以去「創興水上活動中心」玩，中心同樣在5月尾就已經重開返！即日至7月31日的營期，大家可以致電2792 6810或是親自到中心預訂，分配營位的方式是先到先得。8月至9月的營期已經於6月上旬抽籤。



（圖片來源︰康文署網站）



創興水上活動中心設有彩艇、舢舨、水上單車、單人／雙人／康樂獨木舟、風帆及滑浪風帆。持有認可證書的人士可租用獨木舟、風帆或滑浪風帆練習。另外，中心一樣有陸上設施，好像是射箭場、籃球場等，但是露營、燒烤場及營火場設施繼續暫時關閉。



收費方面，日營費用為$7，而租用不同艇隻的收費就各有不同，由$30至$14不等。要注意的是，獨木舟、滑浪風帆和風帆只限拎有相關證書的人士租用。收費詳情可參閱以下表格︰



（康文署網站截圖）



創興水上活動中心



地址︰新界西貢萬宜水庫西壩

電話︰2792 6810

中心詳情︰https://www.lcsd.gov.hk/tc/watersport/index.html

註︰逢星期四休息











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