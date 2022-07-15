加入最愛專欄 收藏文章

小米繼12 Pro、12和12X後，再在港推出同系列另一款中階手機12 Lite。12 Lite主打年輕人市場，擁有不俗的規格，以輕薄設計、時尚色彩機身及三鏡拍攝為亮點，定價$3,299筆者覺得有一定的吸引力。

（圖片由作者提供）

12 Lite用上開孔式熒幕，上方設有 3,200萬像素自拍鏡頭。

（圖片由作者提供）

手機的6.55吋熒幕支援屏下指紋解鎖。

（圖片由作者提供）

12 Lite的啞光色機背在光線照射下更會呈現漸變效果。

（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，另外也有雙色溫補光燈。

（圖片由作者提供）

12 Lite的設計沿於同系列其他型號，7.29毫米機身厚度配合173克重量算是輕巧。是次12 Lite提供了黑、綠及粉紅色選擇，機身採用簡約感的一體化平邊框架，啞光色機背在光線照射下更會呈現漸變效果。此外，12 Lite機身擁有雙立體聲揚聲器及支援Dolby Atmos，收看影片時有極高質素的音效。

12 Lite用上Snapdragon 788G處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，支援5G雙卡雙待，效能不是頂級可是沒有影響日常使用的流暢度。手機也內置了4,300mAh電池，並支援67W快速充電，官方稱13分鐘便能充電至50%，而跟機也附有67W充電器。

機頂設有紅外線埠及揚聲器。

（圖片由作者提供）

機底有另一揚聲器，也提供支援67W快速充電的USB Type-C介面。

（圖片由作者提供）

電源鍵及音量鍵均設在機身右側。

（圖片由作者提供）

12 Lite設有雙SIM卡插槽，支援5G雙卡雙待。

（圖片由作者提供）

12 Lite配備 6.55 吋 FHD+解像度AMOLED 熒幕，支援120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率、HDR10+及Dolby Vision顯示，也搭載TrueColor 技術可呈現超過680 億種色彩。手機還具有陽光模式 3.0、閱讀模式 3.0 和 True Display等護眼功能，可減低觀看熒幕時帶來的疲勞。

手機內置多款拍攝模式，包括可拍攝1億像素相片。

（圖片由作者提供）

較特別是12 Lite內置心率檢測功能，將手指放在熒幕的指紋感應器即能得知心率。

（圖片由作者提供）

12 Lite用上Snapdragon 788G處理器，安兔兔測試得分51萬。

（圖片由作者提供）

12 Lite配置的1億像素鏡頭支援9合1像素功能，能拍攝出極細緻的照片。

（圖片由作者提供）

拍攝功能方面，12 Lite採用三主鏡頭設計，配備1億像素廣角、800萬像素120°超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，支援運動追焦及眼球對焦能力。12 Lite還配備一系列照片及影片編輯功能，包括可自動識別人、貓和狗以編輯照片的Magic Cutout、內置19個Vlog 模式、一系列電影濾鏡及一鍵式 AI 電影功能等。

總結

在中階手機來說，12 Lite的確擁有不俗的規格，有個功能更令筆者覺得極有特色，就是內置的心率檢測功能，只要將手指放在熒幕的指紋感應器即能得知心率。順帶一提，小米也在港推出了一系列智能家電，繼有高溫無線洗地機 W10 Ultra、掃拖機器人 X10+、智能寵物餵食器及飲水機，值得大家留意。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.55吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/40/41/42/48 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 1億像素廣角 + 800萬像素110°超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置4,300mAh

體積：159.3 x 73.7 x 7.29毫米

重量：173克

售價：$3,299

查詢：小米 3077 3620







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動