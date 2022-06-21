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《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》期間限定展覽

反應熱烈！！延長展出日期至7月11日！

適逢香港回歸25周年及經濟通(etnet)成立28周年，etnet將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

知道大家非常喜愛沈平老師的作品，我們特設《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》期間限定展覽，展出沈平老師26幅鋼筆及水彩畫作，誠邀各位前往參觀。



日期：即日起至7月11日（星期一至五，公眾假期除外）12pm - 2pm*



地點：北角柯達大廈2期5樓 (港鐵鰂魚涌站C出口)





*請預先WhatsApp 至 +852 4684 0173預約。



現場亦設少量畫冊供即場購買，如有需要，可帶備現金（不設找續）及自備環保袋。



關於《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

正如西九文化區M+博物館董事局主席陳智思先生在畫冊序言中說：「沈平先生的鋼筆畫作承載著滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的線條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說著舊日的香港故事。」此外，前香港歷史博物館總館長丁新豹先生，以及前香港藝術館總館長鄧海超先生等專家亦為畫冊撰寫序言。

每本畫冊售價港幣268元(經濟通會員專享早鳥價：港幣238元*)，每售出一本，經濟通會捐出港幣20元予「鄰舍輔導會」，以回饋一班為香港默默耕耘數十載的基層長者，令這本畫冊更添意義！

畫冊詳情及訂購網址：https://shenping.etnet.com.hk/

*早鳥優惠只限即日至2022年7月31日晚上11時59分期間訂購

沈平簡介

沈平，香港著名水彩畫、水墨畫及油畫家。1947年在北京出生，祖籍安徽。於上海長大，15歲時，作為支邊青年遠赴新疆，度過18年的青蔥歲月。1974年入讀浙江美術學院連環畫進修班，師從顧生岳、徐永祥、吳國亭等教授，於1980年來港至今。除了水彩、水墨和油畫，他也擅長於素描、速寫及鋼筆畫，作品多次入選全國美術作品展覽、北京國際雙年展及香港當代藝術雙年展，及獲中國美術館、香港藝術館、香港文化博物館、香港大學美術館等機構及私人收藏。

除了創作之外，沈平還出任多個公職，包括中國美術家協會理事、香港美協副主席、香港畫家聯會副會長、香港水彩畫研究會會長、香港藝術發展局視覺藝術委員會評審員及香港文華藝術基金理事等。







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