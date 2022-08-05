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同文邱立本兄傳來一個段子，曰：從來沒有這麼多人關心一個陌生女人8月2日在甚麼地方過夜。佩洛西在台灣訂好的酒店我倒是知道，我曾有一段時間每月應當地政府之邀到台北一次，所有5星級酒店全都住過，唯獨這一間不敢住，原因是盛傳此酒店鬧鬼，我當年到其電梯大堂果見亮堂堂的金色靈符鑲在那裏，我雖不信鬼神之說，但倒也不想夜裏整晚心底發毛。不過，外國人根本不識符咒，住在那裏也無妨。

佩洛西為私利轉視線

佩洛西之行其實不符合美國當前的國策，這只是她出於私利，要轉移視線，使人忘掉其丈夫靠內幕消息炒股而已。美國對華的國策有何要素？

美國終極目標是要保持自己的霸權，中國最有實力挑戰她，所以一定要遏制中國的發展。中國的價值觀與制度是否與美相同，並不重要，美國80、90年代連事事以美國馬首是瞻的日本尚且不放過，價值觀只是藉口。但中國國力增長太快，美國無法應付，惟有多想一些旁門左道的辦法。

本來中美建交時有聯合聲明，大家承認只有一個中國，台灣是中國一部分，這是中國與任何國家建交的基礎，不接受此原則，中國根本不會與你建交。但美國此承諾已被美國政客視為障礙，欲除之而後快。怎樣去除？是用切香腸的辦法，逐步逐步把一個中國的實質內容空洞化。每次去掉一點點，若中國譴責或有行動，便可歸咎中國小題大造，些許小事，不值得有何大動作反制。但量變終會導致質變，當香腸逐片逐片切去時，終也會切盡。

美不斷誘華射第一槍

美國打這個如意算盤是想拖。不少人認為時間在中國一方，但在台灣問題上這倒也未必。時間久了，台獨思想有空間在台生根。美國政府應早已知悉，台海一旦打仗，美國是沒能力護得住台灣的。就連多賣先進武器給台也是不敢，因為大有可能會讓它們最終落入中國手中，從而洞悉美國軍事機密。所以從美國的利益看來，最好中國統一了台灣後要面對一連串管治與台獨思想難題，這會耗費掉中國不少資源，從而拖慢她的發展。在商業策略理論中，有些公司為了反收購，故意種下一個困局，使人不想收購，此之為「毒丸」理論是也。由此可見，美國雖無心於台灣人的福祉，但卻很有動機把台灣問題拖延下去。

有不少人認為美國也想利用台灣作為代理人，不停賣軍火給台灣，要她為美國打代理人戰爭，有如在烏克蘭一樣。美國不是不想，但台灣面積太小，強弱太懸殊，美國自己又不敢與中國展開全面戰爭，所以代理人之戰不切實際。既然此計不通，美國便出另一招，便是不斷誘使中國射出第一槍，把中國描繪為挑釁者，這有利於美國拉攏歐盟國家共同對付中國。

（iStock）



中國如何回應這些招數？統一中國收回台灣確是14億中國人民的強烈意志，不可輕侮。正如上文所述，此事中央政府並不想拖延，但會按對自己最有利的時機才採取行動。中美兩國政府恐怕都已有共識，中國已具備足夠的軍力收回台灣，而美國無力改變此一態勢，雙方所爭的只是把中國所承受的後遺症減少還是擴大而已。

早計劃好以軍演鎖台

佩洛西突然出來搞局，卻是給了中國一個天賜良機。坊間不斷呼叫不准她的飛機降落或甚至將其擊落，此等情緒可以理解，但只是棋屎貪食卒的心態，不懂得中央政府的鴻圖大略。打擊佩洛西對中國並無明顯益處，反而向美國提供一個報復中國的機會。中國的做法是乘勢而上，宣布8月4日至7日在台海實彈軍演，看其公布的經緯度與地圖，等於是包圍了台灣，軍事封鎖了台灣，而且從回應的速度及細緻程度而言，這顯然是早已詳細布置好的計劃。

這次軍演意義重大，一次軍演可以變成常態化，以後若有機會，可以重複。懲罰的主要對象是台獨勢力，這是一種可使他們畏懼的警告。美國卻是吃了個啞巴虧，中國此舉，是回應美國第3號人物佩洛西挑釁之舉，美國便不能把挑釁的責任推到中國身上。美國若是醒目，會想法破壞中國這次軍演，但不知她有無機會了。台海局勢可能已出現了一個新的里程碑。







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