加入最愛專欄 收藏文章

明日就係回歸25周年，亦係「50年不變」嘅剛剛一半。對於50年不變，97後出身嘅年青人可能無乜感覺，但對於97前已經喺香港受教育、喺香港建家立業嘅港人來講，可以話別有一番意義，係國家對港人嘅一份莊嚴承諾。

（立法會網頁截圖）



50年不變，當年最簡單嘅講法就係「馬照跑、舞照跳」，即係原有嘅生活方式唔會轉變，保持住用開嘅資本主義、原有嘅法律制度。當然，一個社會又點可能50年不變，不變又會唔會係不進則退呢？過去一屆政府，喺修例事件同疫情之下，暴露出政府架構上、政治制度上、甚至係施政上嘅唔少弱點，所以政府嘅變化可以話都幾大。



大到點？一講開呢個議題，有建制派坦言，過去政府一直非常重視行政立法關係，特別係有泛民喺議會嘅時候，佢地對建制派可以話係非常客氣，一啲政策講解係絕不含糊，更加會跟足程序去做，一層層諮詢不同委員會，令議員意見喺不同場合得到表達。但最近一次政府改組嘅議題上面，環境局改組成為環境生態局，要多開七個首長級職位，一般做法係要先過環境事務委員會，得到委員同意就再去人事編制小組委員會，得到大部分贊成之後再去到財委會表決。唔知政府食咗咩藥，急到跳過事務委員會直接上人事編制委員會，最有趣係一直好講程序公義嘅主席葉劉淑儀，又竟然容許政府走捷徑。最終政府都係屈服副班長民建聯陳克勤嘅質疑之下，將議程收回擇日再批。



政圈中人就話，呢件事觸怒立法會最大黨，正正就係一次警號，就係行政立法關係當然唔會不變，就算全數議員都係支持政府施政，政府亦都唔應該有恃無恐，諗住撥款議案一定會過就霸王硬上弓，必定要做足諮詢、跟足程序，不然亦難以得到議員支持。



回歸25年，乜嘢變到面目全非、乜嘢係一直無變，每人心入面都有唔同嘅尺，但Tina相信，唯一不變嘅就係老港人對於舊香港嘅情懷，更有人用不同方式去將呢份情懷表達出來。對於藝術家來講，真係無嘢好得過以畫作去將香港嘅一刻一隅描劃出來，透過細膩嘅筆尖，將個人對香港嘅情感投放於畫稿之中。沈平先生剛剛推出嘅《線條下的香港。沈平鋼筆畫作》，就係用咗最簡單嘅線條，勾劃呢個滿載700萬人故事嘅一副副鋼畫，Tina睇完沈先生嘅大作，特別係佢所畫嘅「珍寶海鮮舫」，真係勾起Tina唔少兒時回憶。大家有興趣的話，記得去https://shenping.etnet.com.hk 去睇下，7月31日之前購買更加有早鳥優惠呀!







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動