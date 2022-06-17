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最近車界一片哀嚎，因為呢個月環保署開始修例，出廠超過20年的古典車，取消首次登記時受噪音及空氣排放管制的豁免，想出牌就要過道歐六排放規條，不過舊車又邊可能過道呢？而已經出咗牌嘅汽車就不受影響。不過，買車都知道，車係一樣會折舊嘅機器，但有啲車保值之餘仲值得投資？特別係舊款JDM（Japanese Domestic Market）唔再出牌，仲有機會有升值潛力？





日產GTR東瀛車神，二手車價長期企硬





一代「東瀛車神」日產GTR，就算唔識車都會聽過《頭文字D》經典對白：「我要揸GTR。」究竟GTR魅力係邊？除咗圓形尾燈同埋「鬼面罩」係一大特色之外，呢個系列嘅車過往係汽車賽事上不停獲獎，加上唔同嘅汽車電影、漫畫都有對GTR渲染，所以成為車迷嘅喜愛。



GTR一共推出過六代車，不過車迷較為關注係R32、R33、R34，呢三個系列車價亦都企得最穩！R32目前香港叫價40萬至60萬不等，而且盤量好少；R33大概維持係45萬至80萬水平；R34已經叫價130萬至200萬以上。其實30年車仲可以叫到40萬以上，真係無咩邊款車做到，特別係已經出牌嘅GTR，未來升值潛力十分之高！



萬事達RX7車迷長期喜愛，轉子引擎Fans喜愛





另一款經典系列不得不提就係萬事達，皆因全世界唯獨萬食達仲係轉子引擎繼續開發，而轉子引擎代表又點可以唔提RX-7呢？呢一款車同樣都俾唔同漫畫提及過，都成為車迷另一個喜愛，特別係從二代開始，車頭燈係慢慢升起，好似眼仔咁眨下眨下，十分醒神！而呢款車係2002年8月由於無法通過日本汽車廢氣排放的環保法規，所以先被迫停產，由誕生到停產，呢款車全球生產81萬架，都十分犀利！



RX7係二手車入面價格企硬，畢竟都20幾年，最平由25萬車到50萬車都有，視乎咪數同手數而定，但如果喜歡轉子引擎的話，呢款車簡直就係長青樹！買嚟玩一排再放出去，折讓都都唔會太高，所以屬抵玩之作！



三菱Lancer車體霸氣，平玩盤多唔使煩



Lancer Evolution一直係香港都有相當多Fans，皆因「車平、霸氣、抵玩」，而且呢款車原本係賽車款，後來三菱汽車改為家用版推出市場，就受到一眾車迷歡迎，哪怕第四、五、六代都過左10幾20年，都依然被車迷評為最喜愛車款之一，肯定有佢道理，而十幾年前《烈火戰車2極速傳說》，SKY哥哥就係揸住EVO第五代砌贏鄧風，相信大家都仲印象深刻。



本人車迷多叫Lancer為「露筍」（譯音），車價拉距都幾大下，平嘅6、7萬就可以入手，貴嘅50幾萬都有，純粹係世代同咪數、仲有版本問題，不過買露筍純粹係買個童年回憶！但無論邊一代，呢款車都係經久不衰，一眾車迷嘅集體回憶！

撰文:李皆穎







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