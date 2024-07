東京現代Tokyo Gendai 2024 三大焦點！72間參展畫廊，集大型裝置藝術展、女性藝術家展

收藏文章

近年,愈來愈多新興的Art Fair在各個城市出現;首爾有Frieze Seoul、新加坡有ART SG、台北有台北當代藝博會和Night Art Fair Taipei……而充滿火花的東京也在去年帶來了東京現代Tokyo Gendai。

伴隨著炎炎夏日,第二屆Tokyo Gendai即將在高溫下拉開帷幕,於橫濱國際和平會議場(PACIFICO 橫濱) C/D 展廳舉行。藝博會由 The Art Assembly推出,共分為三個展區,包括Galleries、Hana ‘Flower’和 Eda ‘Branch’, 以國際知名當代藝術畫廊策劃的作品展為主,參展畫廊主要聚焦於亞洲,少數來自歐洲,共72間。

1/ 焦點一: 女性藝術家展Tsubomi「花蕾」

Tsubomi「花蕾」今年再度回歸,以 《ALL THINGS ARE DELICATELY INTERCONNECTED》為題,帶來四位不同國籍、年代和文化身份的女藝術家的作品,包括TARO NASU畫廊的日本藝術家Mika Tajima、Sundaram Tagore Gallery畫廊的日本藝術家Miya Ando、SCAI THE BATHHOUSE美國新概念藝術家Jenny Holzer,以及SAC Gallery泰國視覺藝術家Sareena Sattapon。透過繪畫、雕塑、電影、表演、石刻、印刷等作品,探討人與文明和自然環境之間的關係。

2/ 焦點二:大型裝置藝術展Sato 「 草地」

Sato「草地」展區將帶來四件專為東京現代創作的大型裝置藝術作品,包括Tomio Koyama 畫廊帶來 1960 年代末期至1970年代在東京興起的「物派」藝術運動核心成員Kishio Suga的裝置作品《System of Surroundings》;裝置由木材、石頭、金屬和繩索等物品用於創作,以展示自然、物品和人之間的平等和相互依存的關係。GALLERY SIDE 2則帶來 Udomsak Krisanamis 的作品展 《Every game begins with ‘LOVE'》,涵蓋繪畫、原創椅子的棋盤遊戲,以及邀請觀眾與之互動的類比唱片播放系統。而KOTARO NUKAGA帶來了Yuichiro E Tamura的行為藝術作品《The Cowboy on the Grass》。作品中,有三個頭戴頭巾的牛仔在一塊巨大的綠色頭巾圖案地毯上休息,構圖取材於愛德華·馬奈 (Edouard Manet) 的畫作《草地上的午餐》,甚是有趣。最後,MtK Contemporary Art帶來Kengo Kito的裝置作品《LINES LINES》,作品是藝術家與一位視頻創作者合作創作出一系列在背景顯示屏上播放的視頻,以聚焦當代藝術領域的新主題。

3/ 焦點三: VIP活動

今年,VIP活動將藝博會帶來的熱鬧氣氛延伸至場外。屆時,可前往金澤、山梨縣、神奈川縣和東京的美術館,繼續這趟藝術之旅。當中,位於金澤的金澤21世紀美術館今年迎來建館20周年,屆時將舉辦一系列展覽,例如涵蓋 12 位藝術家作品的快閃藝術展了;而位於山梨縣的Keith Haring Museum是世界上唯一一家專屬於Keith Haring的美術館,亦是專門展示這位代表 20 世紀 80 年代美國藝術風潮的藝術家作品;在神奈川縣的Pola 美術館將展出Philippe Parreno的作品,包括 20 世紀 90 年代的早期作品和首次亮相的裝置作品,其著名的電影 《Marilyn》是其中一大亮點。此外,位於東京的森美術館正在舉辦 Theaster Gates在日本的首次兼目前在亞洲規模最大的一次個展《Theaster Gates: Afro-Mingei》,通過陶瓷、 建築和音樂展現非裔文化和日本文化的新混合體。

東京現代Tokyo Gendai

日期:2024 年 7 月 5 日至 7 日

地址:橫濱國際和平會議場(PACIFICO 橫濱) C/D 展廳

門票:(以日元顯示)

成人預售票: ¥3,500

成人票:¥4,500

VIP預展早鳥票: ¥6,000

VIP預展預售票: ¥7,000

VIP預展票: ¥8,000

學生/殘疾人預售票: ¥2,100

學生/殘疾人優惠票: ¥2,700

查詢:tokyogendai.com/ticket/







