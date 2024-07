東京現代Tokyo Gendai 2024 三大焦點！72間參展畫廊，集大型裝置藝術展、女性藝術家展

Sato「草地」展區將帶來四件專為東京現代創作的大型裝置藝術作品,包括Tomio Koyama 畫廊帶來 1960 年代末期至1970年代在東京興起的「物派」藝術運動核心成員Kishio Suga的裝置作品《System of Surroundings》;裝置由木材、石頭、金屬和繩索等物品用於創作,以展示自然、物品和人之間的平等和相互依存的關係。GALLERY SIDE 2則帶來 Udomsak Krisanamis 的作品展 《Every game begins with ‘LOVE'》,涵蓋繪畫、原創椅子的棋盤遊戲,以及邀請觀眾與之互動的類比唱片播放系統。而KOTARO NUKAGA帶來了Yuichiro E Tamura的行為藝術作品《The Cowboy on the Grass》。作品中,有三個頭戴頭巾的牛仔在一塊巨大的綠色頭巾圖案地毯上休息,構圖取材於愛德華·馬奈 (Edouard Manet) 的畫作《草地上的午餐》,甚是有趣。最後,MtK Contemporary Art帶來Kengo Kito的裝置作品《LINES LINES》,作品是藝術家與一位視頻創作者合作創作出一系列在背景顯示屏上播放的視頻,以聚焦當代藝術領域的新主題。

Tsubomi「花蕾」今年再度回歸,以 《ALL THINGS ARE DELICATELY INTERCONNECTED》為題,帶來四位不同國籍、年代和文化身份的女藝術家的作品,包括TARO NASU畫廊的日本藝術家Mika Tajima、Sundaram Tagore Gallery畫廊的日本藝術家Miya Ando、SCAI THE BATHHOUSE美國新概念藝術家Jenny Holzer,以及SAC Gallery泰國視覺藝術家Sareena Sattapon。透過繪畫、雕塑、電影、表演、石刻、印刷等作品,探討人與文明和自然環境之間的關係。