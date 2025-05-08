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男男女女‧「嘉」點情趣
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08/05/2025

Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　時隔兩年，我們再次請來當年「Y」雜誌的Dr. Sex現身，為一眾中年男士解惑！今集先說男士最在意的硬度，如何分辨自己是否夠硬？壓力、焦慮之外，有哪些生活習慣會影響勃起功能？藥物背後的原理是甚麼？不同的坊間增大方法又是否Work？有請身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，與大家分享性的疑惑！

 

 

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繼續專訪Dr Sex！以牙醫、法醫、性學家身份探討性話題！法證點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最駭人咬斷XX？非洲女生剝掉門牙同口交有關？如何跟子女潮講「性」經？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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