08/05/2025
Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
時隔兩年，我們再次請來當年「Y」雜誌的Dr. Sex現身，為一眾中年男士解惑！今集先說男士最在意的硬度，如何分辨自己是否夠硬？壓力、焦慮之外，有哪些生活習慣會影響勃起功能？藥物背後的原理是甚麼？不同的坊間增大方法又是否Work？有請身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，與大家分享性的疑惑！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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