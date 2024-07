Beauty



收藏文章 Hermès 全新沐浴系列!採用8款愛馬仕經典香調,讓療癒香氣洗走夏日疲憊 穿過人來人往的大街小巷、從擁擠的車廂中走出,回家的路於夏日而言,總是漫長的,好不容易到家,已經汗流浹背。這時,只想衝入浴室,告別黏膩感;當中,此時此刻若是有一款清爽沁涼且具備療癒香氣的沐浴用品,相信能順帶把疲憊感也帶走! 繼Hermès推出的美妝產品大受歡迎後,今個夏季,Hermès 再次帶來驚喜,以經典的古龍水、花園香水系列為靈感,推出全新沐浴系列——LE BAIN,當中包括二合一洗髮及沐浴啫喱、泡沫洗手兼身體沐浴露、乾爽護理油,以及身體保濕潤膚乳,從洗浴到潤膚,為日常護理增添儀式感! 全新沐浴系列採用了八款香調,其中三款來自經典的古龍水系列,分別是橘綠之泉 Eau d’orange verte、緋紅火參 Eau de rhubarbe écarlate 和黑檸檬古龍水 Eau de citron noi;而五款來自花園香水系列,包括尼羅河花園 Un Jardin sur le Nil、李先生的花園 Le Jardin de Monsieur Li、希瑟花園 Un Jardin à Cythère、 屋頂花園 Un Jardin sur le Toit 和潟湖花園 Un Jardin sur la Lagune,前者散發清新的愉悅感,後者則散發芳香迷人的氣質。 此外,橘綠之泉(Eau d’orange verte)、緋紅火參(Eau de rhubarbe écarlate)和黑檸檬古龍水(Eau de citron noir)各自推出一款二合一洗髮及沐浴啫喱和一款泡沫洗手兼身體沐浴露,兩者均伴有補充裝,同香型還另推出一款身體保濕潤膚乳,仿如將香水穿戴上身。 沐浴系列的瓶身均採用繽紛的彩色玻璃,在水與光線的折射下,晶瑩剔透的質感散發著微妙的光彩,底部還有愛馬仕的經典印記,精美的外觀為浴室增添一絲美感! 查詢:Hermès

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau



