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有些歷史，你不會在課堂上聽到老師教，例如四大探長和跛豪的發跡史。

有些電影，如果有得揀，我仍然會揀在戲院看——好不好看？純屬散場後的個人感覺，但至少，整個過程，都在沿用一種傳統的睇戲方式，在漆黑的環境，專心地，望實大銀幕。

例如《金手指》。原來梁朝偉那個（被形容為貌似何守信的）狂放笑容，放在大銀幕，是會更加狂放（也可能更加似何守信）——這齣電影由始至終甚至散場後的重點，都是梁朝偉，他不再是沉默內斂的報館編輯，不再是只用對眼做戲欲語還休的深情人士，更加不是擁有Super Power的尚氣老竇，而是一個在上世紀70年代，來到香港，來到經濟正在急速起飛的香港，由甚麼都沒有，到擁有了一切，掌控了一切，以致他能夠用一個狂放笑容，面對全世界。

電影有真實事件作藍本，但不需要把梁朝偉的角色，只視為某真實人物的複印本；反而可以借助這個角色的故事，看成是70至80年代當中一段香港故事的側寫：因為有這樣的經濟環境，才會產生這麼樣的狂人，而又因為存在著這一類狂人，為這種經濟環境推波助瀾。

回到90年代初，梟雄片突然盛行起來，以一種獵奇方式，交代梟雄發跡過程，當中結合不少坊間口耳相傳或似層層的傳聞說法，營造一種真實感，但理由相信，觀眾買飛入場，肯定不是為了考證箇中真偽，又或透過齣戲來認識香港史，而純粹是，為了娛樂。某程度上，《金手指》亦一樣，莊文強透過梁朝偉飾演的程一言，透過他的搵錢秘技和狂妄神秘，讓觀眾得到娛樂，娛樂以外，又對那年代的香港和作為藍本的事件本身，得到不完全真實卻又不完全虛構的認知、或印象，而趣味正正在於：為甚麼某些地方能夠保持一定程度的真實？而某些描述卻不得不輕描淡寫？

這不是另一齣《無間道》，即使兩位主角的確處於對立層面，但我們主要看到的，是一個史無前例地狂放的梁朝偉，演一個大時代下最狂的狂人。







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