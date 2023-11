加入最愛專欄 收藏文章

香港藝術市場最新一星期最為火熱的事情,莫過於一間位於 H Queen’s 的米之蓮二星級餐廳Écriture在財政問題下無法經營後,業主完成收樓程序,將餐廳內的物資拍賣。數以百件拍賣物品中,有一件為Park Seo-bo 的作品。該藝術家在最近一次於蘇富比的拍賣中,以高達2000萬港幣成交。然而,業主在收樓後所得的 Park Seo-bo,則以低價出售。



對於此等低價,法國米芝蓮大廚,亦即原租客覺得極有問題。因此騁請法律團隊,入稟法庭,要求法庭頒令,將執達主任沒收並即將拍賣的各物資──包括藝術品──釋放出來。法庭於十月十日頒下判辭,駁回原租客的申請,並批准將藝術品拍賣。



業主收樓追租



當租客欠租一段時間,將會視為毀約。業主可終止有關租賃及收回物業,然後向法院申請行使沒收租賃的權利。區域法院可按業主的申請而發出「財物扣押令」。在此案中,就是進入餐廳,並將入面所有物品,包括檯、椅、廚房用品及一切可動資產檢取 (seizure)、扣留 (detention) 及售賣 (sale of movable chattels or goods),用以償還所欠租金。



為避免租客知悉而提前搬走物品,「財物扣押令」是業主單方而申請並執行。執行後,租客可以向法庭提出爭議。法國米芝蓮大廚等的原租客就是希望透過法庭程序,要求將已被扣押的物品歸還。



爭議



對於藝術品是否應該歸還給法國米芝蓮大廚,最重要是到底這幅作品是屬於租客還是另有別人。如果是另有別人,則應將作品釋放歸還他人。否則應該駁回申請。當然法庭有其彈性去作出合適裁決 (Wing Sau Industrial Co Ltd v AEP Tire Recycling Technology Ltd [2009] 1 HKLRD 291)



所謂是否屬於租客,並非單指其擁有權 (Ownership),而是在執達主任執行任務時,在場當環境下,那件沒收品物是否視為在租賃合約的前題下,跟餐廳營運業務相符。(Shun Ho Energy Development Company Limited v Smart Dragon Limited v 吳承志)



辯方堅持及法庭見解



總括來說,對於法國米芝蓮大廚等人而言,所有藝術品都有標籤寫有「該作品是 Bunch of Art Limited 之資產」(This is the property of Bunch of Art Limited and is on loan for the purpose of display only)。因此不應該被沒收,更應歸還給原擁有人。



不過法庭並不接納單憑一張標籤就斷定作品是他人擁有,而非餐廳營運之用(I cannot see how mere “ownership labels” would be adequate “reasonable grounds” for the bailiff to believe in an ownership claim. There has to be other evidence, perhaps the most obvious one being whether those items in dispute were consistent with the tenant’s purpose of occupation under the tenancy agreement which, in this case, was the operation of a restaurant.)



法庭亦認為如果有一張發票證明在某個時間中,由非租客去購買那件爭議物品──例如我們所關心的藝術品──然後要求推翻執達令的行動,這是荒謬的建議。(It would be a ridiculous suggestion that the distraint action would be frustrated if anyone can produce an invoice which could only show that, at some point in time, a particular item in the premises was purchased by a third person other than the tenant.)



只要是和餐廳營運相關之物,執達主任便有權在餐廳檢取。(見 Laprairie Ltd v Golden Delivery Ltd [2023] HKDC 1428 第37段)



啟示



這種爭議其實非常普遍。要解決的方法亦非常之多,藝術品亦可不必拍賣,例如邀請該藝術品擁有人參與訴訟,又或者和業主達成和解。然而,對於藝術品收藏家而言,如果未來需要借作品予他人作商業用途,最好有藝術品保險保障,同時任何藝術品租賃亦應有合約定明,以免無辜牽入法律爭議,不幸破財。











