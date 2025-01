Fashion



收藏文章 時尚過新年!2025蛇年手袋Best Pick:Loro Piana摩卡慕斯毛絨小包、BVLGARI浪漫心型蛇柄手袋,還有限量版Lady Dior! 新年新氣象,換上新衣物過年,又怎少得穿搭不能少的應節手袋。在中國傳統文化中,蛇象徵智慧和靈性,踏入蛇年,這條姿態優美的靈蛇也自然成為不少時尚品牌的靈感泉源。在各款農曆新年的限定手袋款式中,編者就為大家挑出了三款Best Pick,既應節,亦是時尚優雅。 Loro Piana Extra Pocket 隨這幾年Old Money風潮興起,意大利的百年老牌Lora Piana亦開始受到時尚迷熱捧。今年品牌推出2025農曆新年限定系列,當中標誌性手袋Extra Pocket這次就換上了棕色剪羊毛的新裝,巧合地和應了2025年的Mocha Mousse年度色! 別看Extra Pocket小小的一個,其實也十分能裝。如化妝袋般的開口設計獨特,能收納日常必備小物如錢包、耳機和手機等;手袋配備可拆式金屬肩帶,可手提斜挎兩用,增添實用性。棕色剪羊毛材質,如絲絨般柔軟,光是拿著已大大提升穿搭質感,高貴優雅。 BVLGARI Serpenti Cuore 1968 有著迷人的曲線線條,Serpenti靈蛇就如BVLGARI的代名詞;而Serpenti Cuore 1968手袋,就是BVLGARI本年的最新作品。 Cuore在意大利文解作「心型」,袋如其名Serpenti Cuore 1968以心型結構為基礎,一半為袋身,另一半則是蜿蜒的蛇身形金色手柄。手柄靈感源自BVLGARI的珠寶系列,以複雜的脫蠟技術製成,而袋身則選用柔軟的小牛皮,線條俐落典雅。吸引之處在於手袋備有多色選擇,從費羅沙綠松石色、皇家紅寶石色到黑色,手柄會以與小牛皮色調相配的色彩飾上琺瑯彩繪,高雅萬分,讓穿戴瞬間成為Party Queen。 Dior Medium Lady Dior Bag with Astral Print 要數限定系列,當然少不了Dior。今季的農曆新年單品同樣由創意總監Maria Grazia Chiuri設計,以巨蛇座為題,繪製出向Dior先生致敬的Dior Astral圖案。 中尺寸的Lady Dior以奶白色小牛皮製成,綴飾淡金色飾面金屬吊飾;細看可見巨蛇座盤踞天際,由金色和白色交織的淡雅配色映照,如璀璨繁星般亮麗,加上手袋容量適中和多種孭法,適合配搭任何造型,增添一抹優雅氣質。

by Senior Content Editor Christy Yiu



【你點睇?】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯,最終獲救回國,事件會否影響你到泰國旅遊的信心?► 立即投票

Jazz Up Your New Year

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

大國博弈

More

Share















Copy Info

時尚過新年!2025蛇年手袋Best Pick:Loro Piana摩卡慕斯毛絨小包、BVLGARI浪漫心型蛇柄手袋,還有限量版Lady Dior! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/45943 【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握! ► 即睇https://www.etnet.com.hk/www/tc/attraction/index.php

Close