時尚過新年！2025蛇年手袋Best Pick：Loro Piana摩卡慕斯毛絨小包、BVLGARI浪漫心型蛇柄手袋，還有限量版Lady Dior！

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新年新氣象，換上新衣物過年，又怎少得穿搭不能少的應節手袋。在中國傳統文化中，蛇象徵智慧和靈性，踏入蛇年，這條姿態優美的靈蛇也自然成為不少時尚品牌的靈感泉源。在各款農曆新年的限定手袋款式中，編者就為大家挑出了三款Best Pick，既應節，亦是時尚優雅。

Loro Piana Extra Pocket

隨這幾年Old Money風潮興起，意大利的百年老牌Lora Piana亦開始受到時尚迷熱捧。今年品牌推出2025農曆新年限定系列，當中標誌性手袋Extra Pocket這次就換上了棕色剪羊毛的新裝，巧合地和應了2025年的Mocha Mousse年度色！

別看Extra Pocket小小的一個，其實也十分能裝。如化妝袋般的開口設計獨特，能收納日常必備小物如錢包、耳機和手機等；手袋配備可拆式金屬肩帶，可手提斜挎兩用，增添實用性。棕色剪羊毛材質，如絲絨般柔軟，光是拿著已大大提升穿搭質感，高貴優雅。

BVLGARI Serpenti Cuore 1968

有著迷人的曲線線條，Serpenti靈蛇就如BVLGARI的代名詞；而Serpenti Cuore 1968手袋，就是BVLGARI本年的最新作品。

Cuore在意大利文解作「心型」，袋如其名Serpenti Cuore 1968以心型結構為基礎，一半為袋身，另一半則是蜿蜒的蛇身形金色手柄。手柄靈感源自BVLGARI的珠寶系列，以複雜的脫蠟技術製成，而袋身則選用柔軟的小牛皮，線條俐落典雅。吸引之處在於手袋備有多色選擇，從費羅沙綠松石色、皇家紅寶石色到黑色，手柄會以與小牛皮色調相配的色彩飾上琺瑯彩繪，高雅萬分，讓穿戴瞬間成為Party Queen。

Dior Medium Lady Dior Bag with Astral Print

要數限定系列，當然少不了Dior。今季的農曆新年單品同樣由創意總監Maria Grazia Chiuri設計，以巨蛇座為題，繪製出向Dior先生致敬的Dior Astral圖案。

中尺寸的Lady Dior以奶白色小牛皮製成，綴飾淡金色飾面金屬吊飾；細看可見巨蛇座盤踞天際，由金色和白色交織的淡雅配色映照，如璀璨繁星般亮麗，加上手袋容量適中和多種孭法，適合配搭任何造型，增添一抹優雅氣質。







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