加入最愛專欄 收藏文章

自從Beeple的「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 以 69,346,250美元成交之後,不少人頭腦發熱,一頭栽進藝術NFT的世界,以為只要捉到炒家的心理,發達之期應該不遠,殊不知這只是一場炒作,目的當然是創造話題、做大個市場,吸引更多錢多人傻的炒家入市。

Beeple是何許人不用理會,「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 是不是藝術亦不用爭論,藝術NFT從來都只是噱頭,正是姜太公釣魚,願者上釣。

最近紐約蘇富比拍賣由單一炒家MaxStealth收藏的26幅藝術NFT。紐約蘇富比對MaxStealth情有獨鍾,是因為MaxStealth的藝術NFT收藏品會為紐約蘇富比帶來豐厚的佣金?

26幅藝術NFT之中,3幅流拍,「 XCOPY」 以630,000美元成交,成為26幅拍品之中最貴的一幅。Beeple的作品「 i. Bull Run; ii. Infected; and iii. Into the Ether以101,800美元成交,26幅之中最便宜的僅僅以1,260美元成交。

一幅藝術NFT以甚麽價格成交,無迹可尋,亦無道理可言,只看炒家認為那一幅有可炒之道,全憑運氣!

「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 以宇宙價成交之後,照說應該很多藝術NFT炒家追捧Beeple的作品,但事實卻不盡然。他的作品正如他自己的網站所說「 He makes a variety of art crap across a variety of media. Some of it is ok, but a lot of it kind of blow ass. He is working on making it suck less everyday though so bear with him.」 他是自嘲自己的作品大部分是垃圾,還是嘲笑買他的垃圾作品的人,不䁱得。

比「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 的成交價更聳人聽聞的藝術NFT,在去年12月出現。據說,NFT銷售平台「侯門閘口」Nifty Gateway以91,800,000美元售出Pak的作品「 The Merge」 給28,983炒家,共計312,686個NFTs,打破單一藝術NFT的成交記錄,亦打破了2019 年Jeff Koons的雕塑作品「 Rabbit」 的91,100,000美元的成交記錄。

28,983炒家是否真實存在,這一起打破NFT銷售記錄的買賣是否只是一場炒作,NFT市場有不少質疑的聲音。

想一朝發達的人如果没有創意,就一定要有噱頭,亦即是花招。「 The Merge」 以嶄新的方式出售:每一個NFT的初始價格是575美元,每6小時加價25美元,直至截止當天,炒家可以在不同時段買入不同數量的NFT。據說28,983炒家最終進貢了91,800,000美元給「侯門閘口」Nifty Gateway。

91,800,000美元是否大部分進了Pak的口袋,「侯門閘口」Nifty Gateway分了多少佣金,一切不得而知。在NFT世界,甚麽荒誕、虚假的事都會發生,局外人不宜認真看待,一切都只是戲!

28,983炒家買入不同數量的「 The Merge」 NFTs之後是甚麽處境?一日没有買家出價超過91,800,000美元洽購「 The Merge」 ,28,983炒家的NFT都是在「坐艇」,望不見家鄉。我相信個別炒家是可以在銷售平台如「茫茫大海」OpenSea、「侯門閘口」Nifty Gateway出售他們持有的NFTs,問題是有没有買家接貨。

「 The Merge」 賣了91,800,000美元,Pak的其他藝術NFT是否同樣以高價成交?MaxStealth收藏的其中26幅藝術NFT之中,有兩幅是Pak的作品,「 Tide Routine」 賣了252,000美元,「 Conversion Routine」 亦是賣了252,000美元。

「 The Merge」 跟「 Tide Routine」 和「 Conversion Routine」 有何分別,為甚麽價格相差那麽遠?我相信絕世天才也講不出個所以然!

在「茫茫大海」OpenSea和「侯門閘口」Nifty Gateway兜售的藝術NFT,少說也有2、3百萬幅。如何「眾裏尋他千百度」找到一幅如「 The Merge」 的藝術NFT,據為己有之後再放售,一夜致富,全憑運氣!







【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看