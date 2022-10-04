NFT的世界就如姜太公釣魚，願者上釣？是方興未艾，還是苟延殘喘？

自從Beeple的「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 以 69,346,250美元成交之後，不少人頭腦發熱，一頭栽進藝術NFT的世界，以為只要捉到炒家的心理，發達之期應該不遠，殊不知這只是一場炒作，目的當然是創造話題、做大個市場，吸引更多錢多人傻的炒家入市。

Beeple是何許人不用理會，「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 是不是藝術亦不用爭論，藝術NFT從來都只是噱頭，正是姜太公釣魚，願者上釣。

最近紐約蘇富比拍賣由單一炒家MaxStealth收藏的26幅藝術NFT。紐約蘇富比對MaxStealth情有獨鍾，是因為MaxStealth的藝術NFT收藏品會為紐約蘇富比帶來豐厚的佣金？

26幅藝術NFT之中，3幅流拍，「 XCOPY」 以630,000美元成交，成為26幅拍品之中最貴的一幅。Beeple的作品「 i. Bull Run; ii. Infected; and iii. Into the Ether以101,800美元成交，26幅之中最便宜的僅僅以1,260美元成交。

一幅藝術NFT以甚麽價格成交，無迹可尋，亦無道理可言，只看炒家認為那一幅有可炒之道，全憑運氣！

「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 以宇宙價成交之後，照說應該很多藝術NFT炒家追捧Beeple的作品，但事實卻不盡然。他的作品正如他自己的網站所說「 He makes a variety of art crap across a variety of media. Some of it is ok, but a lot of it kind of blow ass. He is working on making it suck less everyday though so bear with him.」 他是自嘲自己的作品大部分是垃圾，還是嘲笑買他的垃圾作品的人，不䁱得。

比「 EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」 的成交價更聳人聽聞的藝術NFT，在去年12月出現。據說，NFT銷售平台「侯門閘口」Nifty Gateway以91,800,000美元售出Pak的作品「 The Merge」 給28,983炒家，共計312,686個NFTs，打破單一藝術NFT的成交記錄，亦打破了2019 年Jeff Koons的雕塑作品「 Rabbit」 的91,100,000美元的成交記錄。

28,983炒家是否真實存在，這一起打破NFT銷售記錄的買賣是否只是一場炒作，NFT市場有不少質疑的聲音。

想一朝發達的人如果没有創意，就一定要有噱頭，亦即是花招。「 The Merge」 以嶄新的方式出售：每一個NFT的初始價格是575美元，每6小時加價25美元，直至截止當天，炒家可以在不同時段買入不同數量的NFT。據說28,983炒家最終進貢了91,800,000美元給「侯門閘口」Nifty Gateway。

91,800,000美元是否大部分進了Pak的口袋，「侯門閘口」Nifty Gateway分了多少佣金，一切不得而知。在NFT世界，甚麽荒誕、虚假的事都會發生，局外人不宜認真看待，一切都只是戲！

28,983炒家買入不同數量的「 The Merge」 NFTs之後是甚麽處境？一日没有買家出價超過91,800,000美元洽購「 The Merge」 ，28,983炒家的NFT都是在「坐艇」，望不見家鄉。我相信個別炒家是可以在銷售平台如「茫茫大海」OpenSea、「侯門閘口」Nifty Gateway出售他們持有的NFTs，問題是有没有買家接貨。

「 The Merge」 賣了91,800,000美元，Pak的其他藝術NFT是否同樣以高價成交？MaxStealth收藏的其中26幅藝術NFT之中，有兩幅是Pak的作品，「 Tide Routine」 賣了252,000美元，「 Conversion Routine」 亦是賣了252,000美元。

「 The Merge」 跟「 Tide Routine」 和「 Conversion Routine」 有何分別，為甚麽價格相差那麽遠？我相信絕世天才也講不出個所以然！

在「茫茫大海」OpenSea和「侯門閘口」Nifty Gateway兜售的藝術NFT，少說也有2、3百萬幅。如何「眾裏尋他千百度」找到一幅如「 The Merge」 的藝術NFT，據為己有之後再放售，一夜致富，全憑運氣！