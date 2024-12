人到中年擔心性能力下降？透過性服務測試性功能，能夠心安理得嗎？

加入最愛專欄 收藏文章

家庭治療大師Virgina Satir曾經說:「問題本身不是問題,如何應對才是問題。(Problem is not the problem, coping is the problem.)」應對,包括面對問題時的想法、態度及解決方法。

「近幾個月,我同老婆做愛嗰陣,唔係好得,要耐啲時間下面先硬,試過有一次完全硬唔到。」他覺得自己的性表現不如預期,擔心性能力下降。

人到中年,性慾不如年青時期,本屬自然事,但男人有時就是這樣敏感,稍稍見到下半身不聽指令,上半心就出現恐慌。

「我想睇下自己係咪真係唔得,係未差咗,所以我去咗搵邪骨。」他急忙補充說:「我有提自己唔好召妓,唔好真係出軌。」

沒有插入式的陰道性交就不是出軌?在嫖妓與邪骨兩者之間取其輕就是減低傷害?

「用邪骨測試自己性能力,結果點樣?」我問。

「完全無問題,好快有反應,好快硬到,由頭到尾都ok,維持到。」為了確認性能力的穩定性,他共光顧了三次。

「確認到自己性能力,對你同太太嘅性生活有乜嘢影響?」我問。

「同太太都做到,不過覺得無咁興奮。」他以邪骨服務的性體驗及性技巧量度婚姻性生活的快感和刺激感,當然覺得後者不是味兒。

跟太太做愛時,他腦海裏曾出現邪骨服務的畫面。他更不諱言,想再去光顧的意欲愈來愈大。

「你原本係擔心性能力轉差,唔想婚姻性生活嘅滿意度下降,而家仲係未咁諗?」我希望他弄清自己的起點在那裏,現在想往那裏去。

「如果你繼續用邪骨呢種性行為去滿足性慾,對你同太太嘅性關係同感情關係會有乜嘢影響?」我希望他明白個人性慾和性行為與兩個人的性關係,是相似卻不相同的事情。

他靜了下來,思索了一會後問:「我應該點做?」

「喺邊度唔見咗嘢,就要去返唔見咗嘢嘅地方搵。」我說了這句在電影中聽過的對白。

和諧婚姻,不是沒有問題,而是雙方願意一起解決問題。用不恰當方法應對,以婚外途徑解決婚內問題,有如電油救火,波及範圍只會更大。







【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票