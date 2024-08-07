伴侶突然提出分手兼出櫃？明白「性向流動」，也許更能理解這個捨易取難的決定

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S小姐失戀了，她的男友搭上了一位同事，兩人長時間在公司加班，頂著壓力一起分擔工作，到項目完成了，他們竟發現在公在私都不想再離開對方。

「坦白說，我管他管得頗嚴，手提電話下載了追縱程式，他亦任由我查閱短訊，電郵密碼我都知道，電子消費紀錄也有看過，但就從沒發現過任何蛛絲螞跡。當我以為滴水不漏，怎想到原來我的追蹤方向早就錯了，留意他和女同事一舉一動有何用？我是敗在他的男同事手上……」S哭得撕心裂肺。

原來如此。

只能說，S也許並非敗在任何人的手上，只是男友弄清楚了自己的取向，誠實面對內心的聲音而已。男友被其他女人搶走，我可能會心有不甘；但他認清自己真正的屬性，回到適合自己的板塊，我反而會替他高興。

「我問他是不是一直把我當做煙幕？他說他有真心愛過我，他也很意外自己會對同性產生感覺。是我不夠好嗎？來到我手上，他竟然寧願選擇跟別的男人在一起……」

雖然不太認同S盯緊男友的方式，但做得好或不好，不應該由我去批判。的而且確，有些男人喜歡被管、需要被管，一點約束會令他好好記住自己的身份。但說到底，人與人之間的相處，沒有絕對的好與不好，只有適合不適合。

這一次，非關男友「寧願選擇男人」，而是他找到了比你更適合的人。

也許很難接受，也許超出了我們的自我認知，但事實上，性向是流動的。即使大部份人從小到大把自己歸類為異性戀，亦不排除我們會在某個時間、情景或經驗而戀上同性。倒過來說，一直跟同性談戀愛的人，亦有可能會突然戀上異性，只差「性向流動」的頻率是高或低。

當然，總有些人會認定「性向流動」不可能在他們身上發生；或許你這一輩子也未曾動搖過，但就如買彩票的道理一樣，你這一生人沒中過頭獎，不等於這件事情不存在，亦不等於不會出現在別人身上。

況且，性別只是一個靈魂的載體，著重心靈溝通的人，著眼點會放在戀人的靈魂和日常相處，而不是對方的器官。

而我傾向相信，S的男友並不是特意想跟同性展開新戀情，只是這個讓他無法不愛的人，剛好是個同性而已。

要推翻多年來的認知，做出這個捨易取難的決定，他的內心必然也經過了許多不安和掙扎，雖說同是移情別戀，但假如我是S，我會看在他勇敢衝破內心高牆的份上，選擇諒解和成全。







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