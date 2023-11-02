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適合各種節慶喜氣十足的德國美酒，Riesling（雷司令）著實不可不提。它堪稱是德國葡萄酒最具代表性的葡萄，由不甜的酒款到果香豐盈的甜美酒款都有。起源於萊茵河地區的白葡萄品種，具有個性化的香氣和高酸度，用於釀造乾型、半甜型、甜型和氣泡白葡萄酒。近年受惠全球暖化，葡萄酒的質素也不斷提升。

它在春季發芽比較遲，抵御霜凍的能力比較高，因此適合在一些較涼的產區種植，如舊世界傳統產區，德國的Mosel就是非常受歡迎的Riesling產區之一。Riesling同時是晚熟的品種，這種葡萄一般生長期較長，亦因此有更多時間發展糖份和其他風味。涼快的氣候則助其保持酸度，所以一般Riesling酸度較高之餘，也會有更豐富和複雜果香，其典型的熱帶果香氣與口感，與蜂蜜、柑橘花、汽油等都是其專屬的關鍵詞。

1/ 帶亮麗酸度、和諧的果香：Louis Guntrum Oppenheimer Sacktrager Trocken Riesling 2015

Louis Guntrum Oppenheimer Sacktrager Trocken Riesling 2015成立於1648年，Louis Guntrum現由第十一代莊主Louis Konstantin Guntrum主理。位於Nierstein及Oppenheim兩個小村莊之間，共擁有60公頃葡萄園。包括一些優秀的細少單一葡萄園，釀造不甜至甜的Riesling葡萄酒。

金黃色酒體，帶豐富花香、蜜糖、陣陣成熟橘子及礦石風味。入口不甜，帶亮麗酸度，和諧的果香。收結清爽悠長，帶清新果香。

2/ 入口豐厚，酸度平衡細緻：Schloss Johannisberg Riesling Kabinett Rotlack 2017

Johannisberg在Rheingau平原上屹立。葡萄園種植在石英岩山坡上，其土壤，地質、地理位置及氣候配合Schloss Johannisberg悠久的葡萄種植傳統，釀造出展現當地風土的優秀葡萄酒。

酒香豐盈，豐香的花香、白桃及橘子，帶陣陣蜂蜜，李子及礦石風味。入口豐厚易飲，收結頗長，酸度平衡細緻。

3/ 芳香而複雜的果香，清新帶甜美：Wittmann Goldkapsel Riesling Auslese GG 2017

自1663年以來，Wittmann及他們的祖先一直在Westhofen種植葡萄及釀酒。在葡萄園中以最細致的工藝悉心照料，以種出最優質的葡萄為目標。只有這些葡萄才能以Westhofen葡萄園的名字推出市場。

純淨的酒香，帶芳香而複雜的果香，如香橙、金蘋果、茉莉茶、蜜餞生姜及陣陣蜂蜜、礦石風味。入口充滿蜂蜜、點點貴腐香，及點點氣油味。味道豐厚，具優秀的酸度，帶豐富的果香。收結悠長，具清新酸度及帶甜美。

4/ 豐富礦石風味，不甜而清純：Reinhold Haart Piesport Riesling Dry 2016

Haart家族在Piesport葡萄園種植釀酒的歷是可追溯至1337 年，是那裹最古老及重要的釀酒家族之一。今天他們仍以釀造高品質的葡萄酒為目標，是區內最優秀的酒莊之一。

在杯中透氣後變得開放，帶橘子、李子果香，然後透出黃果及蜂蜜香。入口帶豐富礦石風味，不甜而清純，果香主導。

5/ 清爽的青檸及花香：Dr. Wehrheim Buntstuck Riesling 2018

Dr. Wehrheim經過四代傳承仍是最成功的酒莊之一。Karl- Heinz Wehrheim自1992年帶領酒莊至今，一直受整個家族支持。酒莊是VDP成員，認證了Karl-Heinz的釀酒造詣及其優秀葡萄酒。

明亮的金黃色酒體，帶清爽的青檸及花香。入口豐盈，帶豐厚的橙香、陣陣香料及葉岩礦石風味。收結良好，不甜，帶細致橘子果香。需要時間慢慢陳釀，不必急於開瓶享用。







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