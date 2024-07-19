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「世」界味覺之旅 - Saii Lee

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19/07/2024Photo: 由作者提供

澳門美食 | 米芝蓮星廚12手盛宴！玩味印度爆米花、泰式咖喱藍龍蝦、鴨肉香葱意大利餃子、峨嵋山雪魔芋燉牛小排，可遇不可求星光美食夜

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　　最近多了機會品嘗來自世界各地星級廚師聯手炮製的「聯乘餐單」，自己是蠻喜歡的，原因是世界太大，想吃的東西太多，難得其他國家、城市的名廚能夠聚首一堂，省卻飛行時間便能試到星廚們的手藝，想想確是賺到。最近有幸出席了由美高梅與Robb Report Hong Kong攜手舉辦的第二屆「MGM x RR1HK Culinary Masters」盛會，吸引了超過400位全球饕客與國際名廚齊集澳門，活動分三日進行，當中的重頭戲絕對是集合了來自亞洲、歐洲和中東地區「絲綢之路」沿線6位風格各異的星級名廚一同炮製的「700年傳承之絲路風味」12手聯乘晚宴。

 

 

　　6位星廚包括「Gaa」印度餐廳世界首位米芝蓮二星印度女主廚Garima Arora；「Baan Tepa」泰國餐廳世界首位米芝蓮二星泰國女主廚Chudaree “Tam” Debhakam；意大利貝加莫的米芝蓮一星「Villa Elena」意大利餐廳主廚Marco Galtarossa；美獅美高梅米芝蓮一星「蜀道」川菜食府行政副總廚楊登全；約旦「Dara Dining」意式地中海餐廳主廚Sara Aqel，以及澳門備受推崇的土生葡菜大使、著名土生葡菜餐廳「澳葡之家」主廚歐慧儀，實在是一切來得太期待。

 

 

　　宴會當晚嘉賓雲集，衣香鬢影。安坐好後，先來一口香檳清洗味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

下一頁：即睇精彩美食！

 

 

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