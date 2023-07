Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 當Jaeger遇上LeCoultre:積家最新推出的第二個The Collectibles典藏系列!囊括11款經典之作 說來歲月的確是神偷,最近筆者在看《老友記》(Friends),劇集首播於1994年,卻風靡全球至今,仍然熱度未減,2021年,HBO推出《Friends: The Reunion》可謂叫全球粉絲瘋狂,尖叫聲!差不多三十年前的作品,今天再看會否不合時宜?「會唔會好老套架?睇唔睇得明架!」錯,大錯特錯,Friends 的偉大在於歷久不衰,歷久常新,而對於筆者而言,看懂了 Friends,尋回一大塊拼圖,因為 Friends 影響力涉足它及後問世的歌影視作品,處處盡見 Friends 的影子,講白一點就是,「他們都是飲Friends的奶水長大!」黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel )的名言:「人類從歷史中學到的唯一教訓,就是人類無法從歷史中學到任何教訓。」認同與否,見仁見智。這是歷史的美,可一可再;同樣可一可再的是積家(Jaeger-LeCoultre)最新推出的第二個The Collectibles典藏系列,不如今趟我們來談談積家史? 究竟有 Jaeger 先還是有 LeCoultre 先?假如我說這是 Jaeger 與 LeCoultre 的故事,會否見得有點瞹昩?坊間一般都籠統稱之為JLC,但事實上 Jaeger 和 LeCoultre 是兩位風馬牛不相及的人,甚至分別來自兩個不同的國家,但因為一通電話,一個「挑戰」,接通了兩位的人生,真的,愈講愈瞹昩,但就連積家的官方網站上也用上「邂逅」來形容這段關係,大概名錶的 Heritage 中多少充滿着傳奇。 早於 Jaeger-LeCoultre 成立前,事實上「Jaeger-LeCoultre」於1937年才成功完成合併,但這段故事要由1833年開始講起,Antoine LeCoultre 在瑞士創立了工坊,而重要的是,及後他發明「微米儀」,微米是 Micrometres,而一毫米相當於1,000微米,是第一個能夠測量微米的儀器,亦為「精量」定下基礎,能夠製作出當時難以想像的精密零件,的確,時為1844年,你能想像嗎?一轉眼,1888年,Antoine LeCoultre 把工坊傳到兒子 Elie LeCoultre,帶領品牌再下一城,成為當地其中一家最大的鐘錶工坊。一轉眼,1903年,來到 Antoine LeCoultre 的孫 Jacques-David LeCoultre,機緣巧合之下,接受了來自法國著名製錶師的 Edmond Jaeger 的挑戰着手研發超薄腕錶,大概,誰也沒想過,這卻奠下了 Jaeger-LeCoultre 的基石;然後,1937年,兩家公司決定合併,成為今天為人所熟悉的積家 Jaeger-LeCoultre。值得一提,積家其中一款最為世人熟悉的錶款「Reverso」翻轉系列於合併前1931年問世,在那物資匱乏的年代,所有物件的誕生都絕非偶然,皆服務於特定的功能和目的:當年英國軍官在印度參與馬球比賽,需要一款抗撞擊的腕錶,Reverso 就是這樣應運而生。誰又想過,今天我們都不是軍官,也不是馬球運動員,但同樣為Reverso 着迷! 時至今日,積家擁有超過430項註冊專利和1,300款獨特機芯,也掌握了腕錶界的「三巨頭」,三大複雜功能:三問報時機芯,多軸陀飛輪以及星空複雜功能,無不教人津津樂道!話說回頭,積家所推出的第二個 The Collectibles 典藏系列,囊括一系列共11款經典之作,當中包括1920年代的 Duoplan 腕錶、 Reverso 翻轉系列腕錶,以及誕生於1950年代初的 Futurematic 腕錶和Memovox 響鬧腕錶等等。看,歷史又重演啦!Memovox 或許在積家的世界不如其他系列那樣名氣響噹噹,於1950年推出,當時以獨特的響鬧聲以成為響鬧腕錶的典範指標,隨技術進步,愈來愈多功能加入 Memovox 系列,而今次 The Collectibles 典藏系列一共推出五款 Memovox 響鬧腕錶,包括兩款 Memovox 自動上鏈日曆腕錶,絕對是積家的滄海遺珠。最後,積家還出版了一本權威參考書《The Collectibles》,介紹17款見證積家歷史的傳世腕錶之作,筆者的確想要一本,是錶壇的一片重要拼圖!



