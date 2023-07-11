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說來歲月的確是神偷，最近筆者在看《老友記》（Friends），劇集首播於1994年，卻風靡全球至今，仍然熱度未減，2021年，HBO推出《Friends: The Reunion》可謂叫全球粉絲瘋狂，尖叫聲！差不多三十年前的作品，今天再看會否不合時宜？「會唔會好老套架？睇唔睇得明架！」錯，大錯特錯，Friends 的偉大在於歷久不衰，歷久常新，而對於筆者而言，看懂了 Friends，尋回一大塊拼圖，因為 Friends 影響力涉足它及後問世的歌影視作品，處處盡見 Friends 的影子，講白一點就是，「他們都是飲Friends的奶水長大！」黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel ）的名言：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓。」認同與否，見仁見智。這是歷史的美，可一可再；同樣可一可再的是積家（Jaeger-LeCoultre）最新推出的第二個The Collectibles典藏系列，不如今趟我們來談談積家史？

究竟有 Jaeger 先還是有 LeCoultre 先？假如我說這是 Jaeger 與 LeCoultre 的故事，會否見得有點瞹昩？坊間一般都籠統稱之為JLC，但事實上 Jaeger 和 LeCoultre 是兩位風馬牛不相及的人，甚至分別來自兩個不同的國家，但因為一通電話，一個「挑戰」，接通了兩位的人生，真的，愈講愈瞹昩，但就連積家的官方網站上也用上「邂逅」來形容這段關係，大概名錶的 Heritage 中多少充滿着傳奇。

早於 Jaeger-LeCoultre 成立前，事實上「Jaeger-LeCoultre」於1937年才成功完成合併，但這段故事要由1833年開始講起，Antoine LeCoultre 在瑞士創立了工坊，而重要的是，及後他發明「微米儀」，微米是 Micrometres，而一毫米相當於1,000微米，是第一個能夠測量微米的儀器，亦為「精量」定下基礎，能夠製作出當時難以想像的精密零件，的確，時為1844年，你能想像嗎？一轉眼，1888年，Antoine LeCoultre 把工坊傳到兒子 Elie LeCoultre，帶領品牌再下一城，成為當地其中一家最大的鐘錶工坊。一轉眼，1903年，來到 Antoine LeCoultre 的孫 Jacques-David LeCoultre，機緣巧合之下，接受了來自法國著名製錶師的 Edmond Jaeger 的挑戰着手研發超薄腕錶，大概，誰也沒想過，這卻奠下了 Jaeger-LeCoultre 的基石；然後，1937年，兩家公司決定合併，成為今天為人所熟悉的積家 Jaeger-LeCoultre。值得一提，積家其中一款最為世人熟悉的錶款「Reverso」翻轉系列於合併前1931年問世，在那物資匱乏的年代，所有物件的誕生都絕非偶然，皆服務於特定的功能和目的：當年英國軍官在印度參與馬球比賽，需要一款抗撞擊的腕錶，Reverso 就是這樣應運而生。誰又想過，今天我們都不是軍官，也不是馬球運動員，但同樣為Reverso 着迷！

時至今日，積家擁有超過430項註冊專利和1,300款獨特機芯，也掌握了腕錶界的「三巨頭」，三大複雜功能：三問報時機芯，多軸陀飛輪以及星空複雜功能，無不教人津津樂道！話說回頭，積家所推出的第二個 The Collectibles 典藏系列，囊括一系列共11款經典之作，當中包括1920年代的 Duoplan 腕錶、 Reverso 翻轉系列腕錶，以及誕生於1950年代初的 Futurematic 腕錶和Memovox 響鬧腕錶等等。看，歷史又重演啦！Memovox 或許在積家的世界不如其他系列那樣名氣響噹噹，於1950年推出，當時以獨特的響鬧聲以成為響鬧腕錶的典範指標，隨技術進步，愈來愈多功能加入 Memovox 系列，而今次 The Collectibles 典藏系列一共推出五款 Memovox 響鬧腕錶，包括兩款 Memovox 自動上鏈日曆腕錶，絕對是積家的滄海遺珠。最後，積家還出版了一本權威參考書《The Collectibles》，介紹17款見證積家歷史的傳世腕錶之作，筆者的確想要一本，是錶壇的一片重要拼圖！







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