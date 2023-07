Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 虛幻 VS 現實:由Tag Heuer加持的粉色Barbie大戰Hamilton灰黑 Oppenheimer 「假作真時真亦假,無為有處有還無。」曹雪芹的偉大在於《紅樓夢》縈繞穿梭真與假,正好也說穿了人生。究竟,甚麼是真,甚麼是假?要數最近最風靡全球的熱話莫過於《芭比》和《奧本海默》的龍爭虎鬥,或許這是經典的公關技倆,但的確成功將這兩部話題作推上風口浪尖。兩部作品同樣彰顯所謂的「大美國主義」,前者以誕生於1959年的玩具娃娃 Barbie 為基礎,建構夢一般的粉色世界,以美國原生概念出發,定義美好人生,那是嚮往 American Dreams 的年代;後者以真實事件「Manhattan Project」為主線,刻畫二戰時期研發原子彈的故事,是美國操控生殺大權,是美國又一次讓世界回到和平?所以話電影是藝術,當荒謬推展至極致,往往才教人看穿真相,但往往你以為是真相又可能是假象。 Tag Heuer 品牌大使 Ryan Gosling 佩戴CARRERA(卡萊拉)日期視窗自動機械錶 芭比娃娃是多少代人童年時的陪伴,也是多少代人對於「美」的啟蒙,長長金髪大眼睛,身材豐滿而高挑搭配極致纖腰,當然還有那永遠不着地的腳踭。事實上,芭比娃娃長年為人所詬病,把「美」定型,而國內外不時傳出少女整容過百次成「真人版」芭比的故事。此外,近年美國盛行「Body Positve」文化,以多元審美代替以往單一對「美」的定義,無疑是對抗那根深蒂固的既定單一標準,但何以一夜之間大家又為芭比而瘋狂?難道所謂的「美」早已植根DNA,潛藏大眾內心深深處有同一種呼喚,也釋出同一種納喊? 看到這裡,你可能會想,這不是鐘錶專欄嗎?為何圍繞着芭比喋喋不休?因為 Tag Heuer(泰格豪雅)投下的震撼彈可能要求大家好一段時間才能消化。早於今年4月Watches & Wonders 2023 期間,Tag Heuer 釋出一枚36毫米 Tag Heuer 卡莱拉系列腕錶搭載令人嘩然的芭比粉紅錶盤,紀念卡萊拉 Carrera 系列誕生60週年,而當時品牌大使 Ryan Gosling 更為 Carrera 拍攝了5 分鐘的《The Chase for Carrera》微電影。然而,當時儘管有 Ryan Gosling 加持,但風頭未到一時無兩,直到電影《芭比》釋出,全球為這「芭比熱」和「粉紅熱」為之瘋狂,也令這款腕錶火速售罄,一錶難求。 講開又講,Carrera 系列最早誕生於1963年,(嘩,比芭比還要年輕!)當年錫佈靈12小時耐力賽的官方計時為參賽的駕駛者專門計設了一款腕錶,也成就了這個系列。及後,來到1971年,Heuer 為 Grand Prix Scuderia 車隊擔任官方計時,再為每位車隊成員製作刻有名字和血型的 Heuer Carrera 腕錶,從此,Carrera 系列與賽車的關係變得密不可分,也奠下了這系列的基石。時至2023年,這雄糾糾的賽車腕錶,迎來一抹粉紅,配戴於品牌大使 Ryan Gosling 手腕之上,出席電影《芭比》的紅地毯上,可謂別有一番風味,也挑戰了男士們對於男士腕錶審美的眼光。事實上,戲內也有多款懷舊 Tag Heuer 腕錶亮相貫穿整套電影,包括來自1971年的18K金 Heuer ref. 1158 CHN、來自1974年的 Côte de Genève 錶盤的 The Heuer ref. 110.515以及來自1960年代的 Carrera ref. 2448 NT,相當有看點,值得一提,三款腕錶都是「金錶」,完美刻劃為專屬芭比娃娃的 material girl 氣勢。然而,《芭比》的命題在於失真,當一切看似完美,完美極致的臉蛋、身材、華衣美服,夜夜笙歌,人生只有甜蜜愛情和歡笑快樂,這種完美人生會否完美得失真?真正的生活是平談的,沒有永遠的「粉紅色」,卻有更多的灰色。就如開頭所講,當荒謬推展至極致,連 Barbie 自己都發現,這一切皆虛幻,真實完美人生是甜酸苦辣的各味分陳?真實哪有完美這回事。 下一頁:《奧本海默》與Hamilton 漢米爾頓腕錶



