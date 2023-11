加入最愛專欄 收藏文章

那天收到 Tha Macallan 的邀請,前往品牌於中環的最新威士忌發佈活動,一睹全新 The Harmony Collection Amber Meadow 的廬山真面目,而今次系列亮點落於找來著名時裝設計師 Stella McCartney 和攝影師 Mary McCartney 合作推出列聯乘威士忌品銘套裝,結集威士忌、時裝、攝影藝術,各領域對於極致的追求,集各家之大成,的確別樹一幟,亦難能可貴。每每談起腕錶,錶友們都會高談闊論腕錶的功能設備;然而,腕錶也是一門藝術,製錶工藝的匠心獨運除了透過其功能性展現,美輪美奐的錶盤也實在不容忽視,內外兼修,方為上品。

卯兔辰龍,時日如飛,又快將要迎來新一年,送免迎龍。Vacheron Constantin 江詩丹頓於剛落幕的 「Watches and Wonders鐘錶與奇跡」上海高級鐘錶展上發佈兩款限量新作「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」。品牌從2012年起,推出十二生肖系列,今年來到第十二年,推出「龍年」腕錶,也就是十二生肖系列的完美句號,你集齊了嗎?龍,雖然同屬十二生肖,但地位超然,在傳統中國文化中象徵着權力、尊貴與成就,也是九五之尊皇權的象徵。錶盤中央映入眼簾迎來霸氣巨龍浮雕,蜿蜒起伏,騰雲駕霧,靈氣逼人,完美彰顯品牌高超的工藝技術;而錶盤上的祥龍由江詩丹頓琺瑯彩繪和手工雕刻大師親手完成,今次推出的龍年限量腕錶作品分別設有兩款,分別以鉑金和粉紅金打造,祥龍之所以栩栩如生,皆由大師歷經至少三天手工雕琢而成,細節纖毫入微,僅僅是龍身上所綴的龍鱗便多達300片,厲害厲害!鉑金錶款搭配深藍色大明火琺瑯錶盤,而粉紅金錶款則搭配的棕色大明火琺瑯錶盤,兩款腕錶直徑均為40毫米,限量發行各25枚。

功能方面,「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」搭載江詩丹頓自製的2460 G4自動上鏈機芯,錶盤上沒有設任何指針,好讓視線的集中力都集中於活靈活現的巨龍身上,錶盤四角設有四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期,前兩個為滑動式顯示設計,後兩個採用跳字顯示,在此假如日期顯示用上中文會否更加獨具東方氣息呢?時間就是那麼轉瞬即逝,一轉眼「十二生肖傳奇系列」便來到最後一款,不知今後品牌會否重啟下一輪的十二生肖,大概有些事就是可一不可再。

呈獻東方文化的「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」以外,另外一款同樣矚目的 Vacheron Constantin 新作落於「Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists腕錶」之上,這是一枚頌揚四方冒險探索精神之美的全新力作。

今趟「Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists腕錶」之旅是一段關於探索的旅程,以1830年代初英國「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在遠洋探險中的科學發現為主題,從非洲大陸最西點維德角(Cape Verde),到一度被認定為非洲最南端的好望角(Cape of Good Hope),途經南美洲最南端的火山群島(Tierra del Fuego)和麥哲倫海峽(Strait of Magellan),1831年至1836年,博物學家們隨船遠渡重洋,通過科學考察發現並記錄了大量新奇物種:枝繁葉茂的熱帶植物、五彩斑斕的天堂鳥、色彩豔麗的蝴蝶、奇異的花叢果樹、豐富多樣的野生動物等等,江詩丹頓以這場漫長的旅程所發掘的動植物為主題,並通過細膩手法和繽紛色彩,將這些奇妙的發現拼湊成四款腕錶佳作,每款腕錶均搭載自製 1120AT/1機芯,屬於薄設計,厚度僅5.45毫米,令整枚錶厚度僅為11.68毫米。此外,每款腕錶均設有上下兩層,一邊是航海與冒險精神,另一邊是探索和發現。每款限量發行10枚。

直徑41毫米的18K白金錶殼內,錶盤採用雙層式設計:上層錶盤以手工雕刻和琺瑯彩繪工藝栩栩再現了「Beagle貝格爾號」的恢弘輪廓,而下層則在旖旎多姿的自然景象下顯示小時和分鐘,繁茂的枝葉下花團錦簇,細膩筆觸和迷人色彩彰顯出琺瑯彩繪大師的卓然技藝。藍寶石水晶錶底蓋下,1120 AT/1機芯內部的精妙奧秘一覽無遺。

腕錶描繪着「Beagle 貝格爾號」經過數周的海上航行,穿越麥哲倫海峽,繼而在這片海域的海島上發現了豐富的植物物種,故直徑41毫米的粉紅金錶殼內,上層錶盤精細雕刻着白金材質「Beagle貝格爾號」在藍色琺瑯描繪的碧波中徐徐前行,而下層錶盤,則重現了密林中的微妙色彩,那是鬱鬱蔥蔥的棕櫚葉與蕨類植物錯落密佈。同樣地,透過藍寶石水晶錶底蓋,可欣賞到1120 AT/1機芯精湛的裝飾打磨細節。

來到第三站,這是南美大陸最南端的火山群島,腕錶也紀錄了「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在這裏發現的奇異瑰麗的動植物。直徑41毫米的白金錶殼內,上層錶盤採用立體雕刻工藝刻畫出一隻蝴蝶和兩隻海鳥,活靈活現;下層錶盤以微繪琺瑯工藝重現了火山群島的歷史地圖,並飾有風向玫瑰羅盤圖案,致敬旅行精神。透明錶底蓋下,1120AT/1機芯的優雅律動盡收眼底。

這是最後一站,也是「Beagle 貝格爾號」的返程,沿非洲海岸線繞過好望角返回歐洲。直徑41毫米的粉紅金錶殼,上層錶盤由手工雕刻大師和琺瑯彩繪大師共同刻畫,枝頭上羽翼豐滿的海鳥與慵懶愜意的鬣蜥,而下層錶盤微繪琺瑯海圖中則描繪了這段自15世紀末以來航海家們眼中的傳奇航線。







