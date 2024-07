Watch & Jewelry



收藏文章 錶迷不要錯過!東方表行「Timeless Party」、OCTO 樂都表期間限定店,讓美好時光在腕間薪火相傳 老錶迷總喜歡宣示傳統腕錶世界的好,當然其簡潔有力的設計與佈局是令其歷久彌新的重要原因。有好設計,還需要破舊立新的巿場觸覺,讓傳承變得更吸引眼球。 東方表行「Timeless Party」派對 創立於1961年的東方表行近年的巿場推廣活動越見精彩,除了一直致力為鐘錶愛好者搜羅世界各地的高級腕表,並以「Take Your Time」作為核心理念,邀請大家一起細味生活,重新發現與珍惜每一個美好時刻。為支持及推廣本地流行文化發展,東方表行贊助於2024年7月11日至8月28日由大館呈獻的「曲詞印記:顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」展演,取址大館01座複式展室舉行,並於7月9日晚上舉行「Timeless Party」派對,邀請業務夥伴、尊貴客戶及媒體好友出席同歡,並邀得著名歌手王馨平小姐、林奕匡先生、雲浩影小姐擔任表演嘉賓,獻唱多首耳熟能詳的粵語流行曲。為配合派對的復古主題,各人以80年代的派對造型搭配名貴腕表閃耀亮相,為這場星光熠熠的盛會生色不少。 OCTO 樂都表期間限定店 OCTO 樂都表似乎是個耳熟能詳的名字,當然全因其深厚的歷史,這個來自瑞士製錶業的傳奇名字,創立於1848 年,在20 世紀60 年代至80 年代黃金時期成為人們關注的焦點。 今個夏季,OCTO 樂都表推出三款全新型號,每款限量200枚。設計忠於其黃金年代的風格,帶出舊裝錶的感覺。此外,還強調每枚腕錶的獨特性和跟佩戴者的專屬故事。每一枚腕錶背面皆刻有獨立編號,只此一枚,永遠不再生產。限定店展示了三款復刻限量版腕錶系列,分別為Ref.1016(日曆自動上鍊),Ref.1119(自動上鍊)及Ref.3003(世界時間石英)。手錶設計上,OCTO 樂都表則沿用上一代觸感較為溫暖細膩、重量較輕的膠鏡(Acrylic crystal)。此外,所有腕錶均用上標誌性的傳統片帶設計,是製錶業內幾乎失傳的工藝。 客人可於限定店了解OCTO樂都錶設計及理念,以及各種手錶零件。內裡還安排不少復古設計的打卡位置,供給人們影相留念。這家位於中環擺花街開設期間限定店展期為2024年7月12日至2024年8月9日,錶迷萬勿錯過。



Luxury Watch Trends for 2024

