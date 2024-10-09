《寶璣博物館珍藏巡迴展》：從法國政治家收藏到經典Tradition系列，飽覽承傳200年的製錶工藝！

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介紹這次展覽之前想問問大家，是誰發明陀飛輪機芯？答案就是創於1775年的瑞士製錶品牌寶璣（BREGUET）之創辦人Abraham-Louis Breguet。這個頂級製錶品牌的成就不是只有陀飛輪，它擁有的鐘錶專利更超過200項，對高級製錶業貢獻良多。最近，品牌取址中環中建大廈的專門店舉行《寶璣博物館珍藏巡迴展》，讓參觀者近距離鑑賞寶璣四款經典傑作，包括由最古老的N°1836 Subscription單指針懷錶、N°2627 Tact Watch觸摸錶，以至千禧年後問世的N°3429 Tradition 7027腕錶及N°1936 Tradition 7597逆跳日期腕錶等，訴說寶璣二百多年的傳世工藝。

是次《寶璣博物館珍藏巡迴展》由一個名為「Subscrption to Tradition」的主題貫穿。首先介的這枚N°1836 Subscription 單指針懷錶，由法國政治家Mr. Gatereau於1807年購入，這枚珍貴藏品的61毫米錶殼綴以機刻雕花，配備寶璣最為錶迷讚譽的白色大明火琺瑯錶盤，其表面光滑無瑕，人手繪寫的阿拉伯數字及刻度工整漂亮；12點鐘位置飾有的隱藏式寶璣簽名，須用高倍放大鏡才能一睹。機芯具備中置發條盒、紅寶石工字輪擒縱結構，以及降落傘式避震裝置，以上皆成為日後品牌創作Tradition系列的靈感來源。

至於在1810年售予Mr. Titan的N°2627 Tact Watch觸摸錶，偏心佈局的灰色錶殼飾有guilloché機刻雕花飾紋，機芯同樣具備中央發條盒、三臂黃銅擺輪、紅寶石工字輪擒縱結構，以及降落傘式避震裝置。至於錶背上鑲嵌珍珠的金質指針，與機芯時針同步運轉，佩戴者只需觸摸指針位置及錶殼上當作時標的12顆珍珠，即可得知當下時間，在一些不方便拿出懷錶看時間的情況，如看歌劇或出席重要宴會時尤其適用。這款時計亦是Tradition系列的設計基礎之一。

時間一下子穿越到現代。2005年問世的N°3429 Tradition 7027腕錶就是集以上珍藏之大成，鏤空設計的面盤讓機芯的中央發條盒、錶橋、齒輪、擒縱機構，以及降落傘式避震裝置一目了然！此錶採用38毫米帶凹槽的18K白金錶殼，搭配鍍銀guilloché機刻雕花錶盤，實用性與非凡外形兼備，曾榮獲 GPHG 日內瓦鐘錶大賞之評審團特別獎（Special Jury Prize）殊榮。38毫米的Tradition雖然經已停產，而具備相同功能及錶盤佈局的40毫米版本，依然深受錶迷愛戴。

最後介紹的N°1936 Tradition 7597逆跳日期腕錶於2020年發表，鍍銀金質偏心錶盤採用機刻雕花飾紋，錶盤下半部的逆跳日期成為焦點所在，鏤空錶盤盡展機械運轉之美，搭載505Q自動上鍊煤灰色機芯，以及寶璣高科技矽擺輪游絲以及金質自動盤，將Tradition系列的性能進一步提升。

《寶璣博物館珍藏巡迴展》

日期：即日至11月29日

地址：中環1-3號中建大廈地下13-15號舖







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