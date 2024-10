Watch & Jewelry



收藏文章 《寶璣博物館珍藏巡迴展》:從法國政治家收藏到經典Tradition系列,飽覽承傳200年的製錶工藝! 介紹這次展覽之前想問問大家,是誰發明陀飛輪機芯?答案就是創於1775年的瑞士製錶品牌寶璣(BREGUET)之創辦人Abraham-Louis Breguet。這個頂級製錶品牌的成就不是只有陀飛輪,它擁有的鐘錶專利更超過200項,對高級製錶業貢獻良多。最近,品牌取址中環中建大廈的專門店舉行《寶璣博物館珍藏巡迴展》,讓參觀者近距離鑑賞寶璣四款經典傑作,包括由最古老的N°1836 Subscription單指針懷錶、N°2627 Tact Watch觸摸錶,以至千禧年後問世的N°3429 Tradition 7027腕錶及N°1936 Tradition 7597逆跳日期腕錶等,訴說寶璣二百多年的傳世工藝。 是次《寶璣博物館珍藏巡迴展》由一個名為「Subscrption to Tradition」的主題貫穿。首先介的這枚N°1836 Subscription 單指針懷錶,由法國政治家Mr. Gatereau於1807年購入,這枚珍貴藏品的61毫米錶殼綴以機刻雕花,配備寶璣最為錶迷讚譽的白色大明火琺瑯錶盤,其表面光滑無瑕,人手繪寫的阿拉伯數字及刻度工整漂亮;12點鐘位置飾有的隱藏式寶璣簽名,須用高倍放大鏡才能一睹。機芯具備中置發條盒、紅寶石工字輪擒縱結構,以及降落傘式避震裝置,以上皆成為日後品牌創作Tradition系列的靈感來源。 至於在1810年售予Mr. Titan的N°2627 Tact Watch觸摸錶,偏心佈局的灰色錶殼飾有guilloché機刻雕花飾紋,機芯同樣具備中央發條盒、三臂黃銅擺輪、紅寶石工字輪擒縱結構,以及降落傘式避震裝置。至於錶背上鑲嵌珍珠的金質指針,與機芯時針同步運轉,佩戴者只需觸摸指針位置及錶殼上當作時標的12顆珍珠,即可得知當下時間,在一些不方便拿出懷錶看時間的情況,如看歌劇或出席重要宴會時尤其適用。這款時計亦是Tradition系列的設計基礎之一。 時間一下子穿越到現代。2005年問世的N°3429 Tradition 7027腕錶就是集以上珍藏之大成,鏤空設計的面盤讓機芯的中央發條盒、錶橋、齒輪、擒縱機構,以及降落傘式避震裝置一目了然!此錶採用38毫米帶凹槽的18K白金錶殼,搭配鍍銀guilloché機刻雕花錶盤,實用性與非凡外形兼備,曾榮獲 GPHG 日內瓦鐘錶大賞之評審團特別獎(Special Jury Prize)殊榮。38毫米的Tradition雖然經已停產,而具備相同功能及錶盤佈局的40毫米版本,依然深受錶迷愛戴。 最後介紹的N°1936 Tradition 7597逆跳日期腕錶於2020年發表,鍍銀金質偏心錶盤採用機刻雕花飾紋,錶盤下半部的逆跳日期成為焦點所在,鏤空錶盤盡展機械運轉之美,搭載505Q自動上鍊煤灰色機芯,以及寶璣高科技矽擺輪游絲以及金質自動盤,將Tradition系列的性能進一步提升。 《寶璣博物館珍藏巡迴展》 日期:即日至11月29日 地址:中環1-3號中建大廈地下13-15號舖



