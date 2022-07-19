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日本天價旅遊團也有不少人報名，可見香港人有多愛日本，所以Omakase熱也沒有消退過；最近又有一間Omaksase店在中環開業。新張大概只有一個月的杣‧Yashima，位置前身為人氣越南餐廳CÔ THÀNH，裝修期間已受到注目。杣‧Yashima室外以木條為主，像典型京都小店，有點神秘、有點低調。室內，卻有份日式庭園的詩意和侘寂。餐廳只有12個座位，是夜，與友人共10位包了場，一起品味Omakase來趟味覺旅行。

踏入杣‧Yashima的一刻已喜歡上這個地方，與大部分鮨店一樣，Yashima亦只有一張廚師發辦吧枱，但空間感強烈寬敞得多，完全沒有迫迫夾夾的感覺。Yashima有種日式的低調奢華，石地板配上淺木色天花、牆身和廚房發辦主餐桌，坐椅以日本圖案Asanoah點綴，以細節透露出品味。主餐桌以高級原木製成之外，細心欣賞的話，還可留意到木匠一筆一畫以索色工序加強突顯出的細緻紋理。而我最喜歡便是以和紙、木條、石頭、綠色植物和礫沙布置的牆邊位置，充滿日本庭園枯山水的禪意。

與很久沒見的友人提早來到Yashima，便先圍在「京都庭園」旁喝喝清酒聊聊天。話題太多，聊得興奮，直至高橋公也師傅端出食材，大家自然地便把注意力放到開放式廚房內。日籍主廚高橋公也師傅入廚已經有40年，曾於香港的高級飲食集團掌廚，擅於在正宗懷石料理為基調的廚師發辦中加入新元素。要認識高橋師傅對食材的執著程度，不得不提店內的古董冰箱。坐在主餐桌靠廚房的位置，便會發現雕上鏤刻圖案的古董冰箱。冰箱以日本絲柏木製成，全天然無電力令木箱內的海產維持低溫，以最傳統方式進行熟成，帶出食材最原始風味。

杣‧Yashima午市有兩款omakase，由$880起，而晚市提供一款每位$2,680的omakase。第一道前菜，先來個黑松露芝麻豆腐。來自澳洲的Black Winter Truffle黑得密實發亮，香氣亦比起夏天的松露濃厚。而且師傅採中間最大片部分，增添矜貴。而師傅以白芝麻自家製造的豆腐，完全沒有加入兼黃豆，配上生粟米，富有鄉間純樸清新香甜。

第二款前菜，竟然有蝦多士，認真意想不到。師傅當日靈感到了，愛炮製甚麼便品嘗甚麼，這才是omakase。蝦多士靈感當然是來自粵菜點心經典。單是親切的外型和名字，已叫全場興奮度提升。這堤蝦多士除了讓人想起粵式點心，也有點像下午茶的鹹點，十分精細。多士之上有軟綿細嫩的縞蝦，縞蝦於高溫中加添香氣，中間仍維持刺身口感，加上芝士和黑椒碎，鮮香惹味。多士脆口不油，美味！

下一頁：3款驚喜刺身、蕉葉烤名古屋海鰻、燒子持香魚、毛蟹蟹蓋







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