灣仔船街玩味餐廳！AI藝術空間 x 香港Style美食：煙燻原隻乳鴿、風乾3日烤原條馬友、慢烤乳豬、魷魚臘腸炒飯，向本土美食致敬

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短短的一條船街，集中了不少美食，到了晚上尤其熱鬧，但也能給予一種城市中的隱世氛圍。最近船街又添一員——WAKARAN。要在船街突圍而出，不簡單。而WAKARAN主打的「和華蘭（WAKARAN）」文化美食，可說為船街，甚至現在香港的飲食界帶來衝擊。

「和」是指日本九州西岸長崎、「華」指中國、「蘭」指西洋荷蘭，三個也是熟悉的名字，但「和華蘭」卻叫人陌生。據說，「和華蘭」文化可追溯至17至19世紀，當時海上貿易以長崎為中心，三地文化，尤其美食如熔爐般融入餐桌。以我理解，「和華蘭」就是昔日於日本的中西合璧文化。以海上貿易為主題進駐船街，實在貼題！

雖然昔日文化交融為概念，而WAKARAN的裝潢設計卻把人帶來現代。餐廳內提供45個座位，用餐區用黑色木紋地磚，襯托簡約白色磚牆堆砌出輕鬆隨性感覺，再以鏡子為牆身作點綴，透過折射自然光增加空間延伸效果。而最搶眼球，便是開放式廚房、富藝術格調的布藝長卡座，還有牆上的情景插畫和抽象海報。細心看，原來這些插畫和海報全都是AI人工智慧技術創作獨特藝術作品，作品旁還有創作說明。同枱的IT朋友十分欣賞：「別看小AI作品，如何指引AI創作出獨一無二的藝術品也是高深學問。」

餐廳由擁有17年入廚經驗的主廚Tommy Tsui領導，他曾於現代泰式餐廳Plaa、亞洲美食市集Joint Asian Market (J.A.M) 及Miss Lee素食餐廳等工作。現在擔任WAKARAN主廚，可說是全新挑戰。看看餐牌，當中有不少充滿港人回憶的美食，好像乳鴿、馬友和臘腸炒飯。比起還原昔日「和華蘭」菜式，看來Tommy更想以將舞台由長崎搬來香港，將香港昔日也引以為傲的中西合璧、歐亞交融文化帶來現代。

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