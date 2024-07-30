香港「最高」無敵海景Sunday Brunch回歸！$1,788無限飲香檳王Dom Perignon、海鮮拼盤食齊龍蝦生蠔！主菜必點平鐵和牛腹肉、甜品食即製雞蛋仔！好貴？抵食！

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夏天就想每個周末周日歎個香檳早午餐，Ozone的Sunday Brunch之前暫停了一段時間，知道六月初已再次推出，馬上訂位，在剛剛的周日終於再次回味了。最近天氣終是陰晴不定，下雨的時間又比晴天多，好像前往Ozone的周日便是陰天，由家裏出門到香港麗思卡爾頓酒店樓下，心裏還是納悶。當來到位於112樓的Ozone，經過走廊來到餐廳，看見近在眼前的景色，便覺得這天來得真對！沒有熾烈的陽光，卻有一片片飄浮在腳下的雲朵，還有纏繞著山峰的雲霧，美呆了！

在落地玻璃窗旁的位置坐下，與友人打過招呼後，還是會因為景色而分神。原來雲朵配搭著維多利亞港兩旁的都市天際線，也可以這麼震撼。忍不住在Ozone走一圈，看看早午餐live station的即製壽司、即切刺身，還有麵包糕店和甜品款式，順便欣賞270度的景色。

Ozone半自助香檳海鮮早午餐有兩款選擇，可以每位每位$1,288（設10%服務費）享2小時無限暢飲Ruinart Blanc de Blancs香檳，或每位$1,788（設10%服務費）享2小時無限暢飲Dom Perignon香檳。為慶祝巴黎奧運開幕，當然豪一豪，選擇後者。早午餐由Dom Perignon開始，先Cheers一杯，祝香港運動員旗開得勝！然後配著海鮮慢慢添飲，於醉意中回味開幕典禮的話題。

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