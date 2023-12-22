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繼區選電子選民登記冊故障後，三隧分流的西隧不停車繳費系統發生扣錯錢事件，即使運輸署強調這只是人為錯誤，但難免讓人覺得政府電子系統總是容易出問題。事實上，三隧分流說穿了就是以電子系統為輔的行政手段，成效如何還需長時間觀察。目前科技業界普遍認為，解決疫後交通擠塞重現的更有效方法，是「交通行動服務」（Mobility as a Service，MaaS）。到底甚麼是MaaS？它對改善城市交通可以起到甚麼作用呢？

運輸署：西隧扣錯錢屬人為錯誤

所謂「三隧分流」，意指西隧、紅隧、東隧在不同時段採用不同收費，以調節隧道車流量。分流實施的首個工作日（12月18日），西隧不停車繳費系統（易通行）錯誤地向4,700架車輛收多了隧道費。雖然系統在短時間內回復正常，並已聯絡受影響車主安排退款，但仍讓不少駕駛者感到困擾。運輸署署長李頌恩已就事件致歉，強調今次事件純屬人為錯誤，絕非系統有問題，並已責成承辦商展開調查和提交報告。

在三隧分流方案下，自12月17日起，在周一至周六「繁忙時段」私家車通過西隧收60元、紅隧和東隧則收40元；「一般時段」劃一收30元，「非繁忙時段」則劃一收20元。（圖片來源：維基百科）

三隧分流實施的首個工作日，西隧錯用舊收費表收費約1小時，造成易通行系統扣錯錢事件。運輸署署長李頌恩表示，已召見服務商嚴正表達不滿，並訓示服務商全面調查與徹底跟進。（圖片來源：維基百科）

特區政府推出「易通行」不停車繳費服務，駕駛者可免費申領首張「繳費貼」，只要貼在車輛的適當位置，就可遙距繳付隧道費。（圖片來源：hketoll.gov.hk）

運輸署早於2019年發表《香港智慧出行路線圖》，訂下隨後5年的智慧交通願景與執行項目。迄今《路線圖》已走了大半，盡管大部分項目均有進展，惟進程卻偏慢，能廣泛落地應用的僅屬少數，三隧分流所用的易通行系統正是其中之一。姑勿論今次西隧收錯錢是人為錯誤、抑或系統出錯，其實以電子收費系統來實現汽車分流，只算是最基本的智慧交通部署。如要解決疫後交通問題，更有效而先進的方案是MaaS服務。

MaaS匯集各種交通資訊於一身

經濟合作暨發展組織（OECD）指出，經過3年新冠疫情洗禮後，各地居民的出行模式產生了很大變化：有些人在家工作，減少出門上班；另一些人則改以私家車通勤，導致公共運輸乘客量下滑。再者，當全球城市的都市化程度愈來愈高，交通擠塞亦隨之溢出擴散，解決當今交通問題已不再是興建更多道路，或提供更多公共運輸工具所能因應，而MaaS正可以應對以上難題。

MaaS是一項整合巴士、的士、地鐵、網約車、單車等多元運輸工具的智慧交通服務，可讓用戶透過單一平台取得和管理不同交通資源，以滿足各種出行需求。乘客用一個手機APP或網站，知道從A地點到B地點的最適合交通工具、行程時間、途經地點、班次和票價，而且系統會依照實時路況和行車資訊，即時調整路線和交通建議。

透過MaaS選擇事前或事後付款

再者，MaaS還能提供多元化的電子付款方式，乘客可以用手機或信用卡支付車費，又可選擇事前付款、事後付款、甚或選用月費計劃。它的最大好處是，可以讓乘客更願意混搭不同交通方式，這樣不但能提高公共交通工具的使用率，還可以鼓勵他們捨棄擁有私家車，有助於紓緩塞車和減少碳排。

以日本為例，實施MaaS計劃時，通常以公開招募方式，招攬企業成立合資公司，再以合資公司來執行和管理MaaS項目；發展初期，以單一公司作為項目的執行主體，然後因應不同情況和需要，由政府協調不同技術領域的公司加入；當項目運作到一定成熟程度後，政府再將此商業模式複製到周邊地區，逐步擴大規模，發展為一個大型智慧交通網絡。

JR交通APP提供交通和餐飲資訊

JR東日本鐵路透過交通服務APP《Ringo Pass》連結Suica卡（按：類似香港的八達通卡），串聯東京區的鐵路、巴士、的士、以及共享單車，進而整合通勤時間和車輛到站通知等資訊，讓乘客在出門前已全面掌握交通實況，可以預先避開塞車地點。此外，乘客又可以通過APP的推播功能，接收附近文娛活動的最新情報、以及周遭餐廳與商店的優惠資訊，為在地商家帶來更多生意。

日本遊覽車業者WILLER則以遊覽巴士來串連不同特色主題行程，結合住宿和旅遊景點，組成觀光型MaaS服務。用戶可以利用APP訂購WILLER巴士車票，並查看行程途經的酒店和景點，一站式預訂住宿和景點門票。WILLER整合了電子支付票務系統，用戶在旅途上乘坐的各式交通工具，皆可使用手機進行驗票和搭乘，省去多重購票的繁瑣流程。

公私營合作引導企業投入MaaS

從日本MaaS的成功經驗來看，日本企業與政府之間的良好合作，既可以維持政府的施政方針，又可以兼顧企業的商業運作，更可以隨時跟其他公司合作，擴大發展規模，創建更多元化的智慧交通應用。

香港基建設施完善，市民數碼能力亦高，企業對智慧出行項目也不乏興趣，市場上出現了零星的MaaS應用，但卻缺乏有效經營的商業模式。市調機構Technavio預測，2023至2027年MaaS市場規模可望增長至6,399.2億美元（約4.94兆港元），複合年增長率高達33.84%。如香港想要分一杯羹，特區政府應透過公私營合作（Public-Private Partnership）模式，引導更多企業投入MaaS領域，並協助業者之間進行溝通與服務整合，才有望趕上這波智慧交通潮流。







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