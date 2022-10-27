2022-10-27
【得獎名單】【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券
【得獎名單】【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券
本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
現公布得獎名單 ：
(Facebook 顯示名稱)
Vicky Ho
Pui Lui
bettyshum
Hugo Suen
James WONG
Blair ma
Donnai Wu
Karen So
翁智煒
Zheng Pat
Cherry So
Cheng Cc
lai sang lam
wing cheong lo
Tammy Sin
Adrian luk
Wilson Fong
Tong Wai Leung
Cha Cha
Suet Fong Yeung
May Ng
Yee Bik Yan Leung
Mo Ment Um Moment
kenny leung
woo hong
Cora Sun
Patrick Le
col ku
Wu keung
Vincitong
babay bay
Walace Mak
LMH Kong
Li C K
Wing Li
Panda Meow
Mingkum Chan
Dickson Lee
Ws Lam
Sisi
Apple
Fin Fina
Florence Tai
chuen Mui wong
Polly Wang
kaka lam
Fung Tsang
Ling Ling
Aqsa khan
Lau Yan
Ka chan
Wincy Ting
Tam tam
bobo
Vin Ho
Jacky Wong
Franky Chan
Lilian Fong
Chunyiu kwok
komg wu
tam tan
Zuric Kwan
Karen
Daa
fanny yin
Judy lam
Carol Mon
Roy Yip
Jose Kong
Marvin chan
Amanda Lee
Sheryl Lee
toto Lai
meimei maa
Ivee Leung
Jack Ki
Apple Li
wjggg
Howard Luk
Ely Ho
Compound
徐徐
Chan kei wai
Jeffrey Lam
Eva Koo
Aaron
Erica tsu
Roy Chan
KC
Ming Ming
Jack Chan
Jacky Tsang
Iris
ken liu
dorothy
Kenneth Leung
MrFun
Ka N
Tracy Tang
Philip Chan
備註:
- 得獎者可獲得南海二號$300餐飲禮券乙張 (需消費滿$1,000元方可使用)。
- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。
活動條款及細則：
1. 活動將於2022年10月20日至10月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的100名參加者將獲得南海二號$300餐飲禮券乙張（名額100個）。
5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。
10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。
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