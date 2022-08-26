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【晴報專訊】《2022香港小姐競選》將於下月4日假將軍澳電視城舉行準決賽，昨日19位候選佳麗首次會晤大會評判。不過1號徐麟及12號張可欣的廣東話仍有待改進，二人都承諾加緊練習，有信心會有好表現。

除了問答環節，徐麟（左）和張可欣同時積極準備才藝表演。

19位候選佳麗昨日會晤大會評判，其中1號徐麟與12號張可欣（Naomi）的廣東話似乎仍有待改進，徐麟表示：「我好有耐心去學，比起第一次已經有進步，有心唔怕遲。我有加緊訓練，同大家一齊傾偈，有問題會請教大家，我會睇多啲報紙、電影，都好有幫助。」Naomi則指現時只會用廣東話交談，藉此訓練廣東話，她說︰「大家應該聽得出我廣東話進步咗好多，我每日都有請老師補習；其實參賽前我都有跟老師學，但我比較怕醜、唔夠自信、唔夠膽講…我喺香港住咗六年，聽係無問題。」問她們會否擔心在問答環節中較輸蝕？徐麟自言一直有練習，做足準備功夫；而Naomi稱有重看歷屆港姐的片段，認為問題不大。

關楓馨將卸任心情輕鬆

梁超怡（左）及陳瑞菱狀態大勇。

至於3號陳瑞菱今日25歲生日，雖然要繼續為港姐綵排，但她表示︰「無論幾夜都會同屋企人搞生日會慶祝。（生日願望是否奪冠？）我希望有能力做到最好！」陳瑞菱與另一位海外佳麗14號梁超怡的狀態均不俗，問她們可有信心揮低一眾本地佳麗？陳瑞菱謙稱︰「唔好講揮低，全部佳麗各有優點，會全力以赴。」

（左起）邵初、梁凱晴及關楓馨將擔任準決賽的大會司儀。

另外，上屆師姐梁凱晴、邵初及關楓馨將擔任準決賽的司儀，她們昨日亦有現身，為師妹打氣。梁凱晴直言心情緊張，但幸得麥美恩（Mayanne）幫助；而邵初表示會翻看以往的比賽片段，跟其他司儀學習，她笑謂：「要喺用語方面落啲苦功，例如叫佳麗『稍作休息』，唔可以講『你去唞唞啦』。」至於關楓馨直言港姐是大騷，希望自己能做得更好，有壓力也是好事。

早前邵初的右腳腳趾關節移位，見她昨日出席記者會時步伐依然緩慢，她說︰「會盡力醫好，相信準決賽嗰晚會好番。」問三人即將卸任的心情，關楓馨笑言︰「我一早已經係落選港姐，所以分別唔大，心情輕鬆，我嚟緊都準備拍第二套劇。」







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