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【晴報專訊】炎明熹（Gigi）自去年勇奪《聲夢傳奇》冠軍後，到今年北上參與音樂節目《聲生不息》，工作不斷，人氣有增無減。年僅17歲的Gigi，面對更大的舞台也綽綽有餘，她自詡更加成熟，並賺到不少舞台經驗。回到香港後，Gigi回復學生身份，兼顧學業及工作雖然辛苦，但她一直堅持下去，「不希望（外界）以為當歌手就可不顧一切。」

炎明熹今年推出個人單曲《焰》，嘗試新曲風及挑戰rap，為樂迷帶來驚喜。Gigi表示︰「不敢講滿意，（滿意）一半吧！可以做得更好，仍有改進空間。錄音時其實很緊張，因為歌曲有一段徘徊高音位的段落，實在不知道該如何處理高音與低音之間的轉換。至於rap部分，我覺得自己還欠缺一份從容自在。」

不捨內地家人

Gigi在《聲生不息》舞台上表演毫不怯場，其實內心十分緊張。(網上截圖)

去年憑《聲夢傳奇》一鳴驚人的Gigi，備受無線力捧，她今年更北望神州，參與音樂節目《聲生不息》，除了有豐厚酬勞外，更汲取不少舞台經驗，又收獲參加者滿滿的友情。「從未試過面對這樣大的舞台，真的很緊張！但我發現自己真正投入表演時，就會十分享受。本來以為《聲生不息》得到的是經驗，原來更多的得著是友情。不知道是否年齡增長，還是見識多了，我自覺變得成熟，懂得多方面思考。當然有時候腦袋運轉得太快，睡前仍然太活躍，會影響睡眠質素，惟有著自己冷靜一點。」

參加《聲生不息》，讓Gigi與樂壇前輩林子祥及葉蒨文建立友誼。（IG截圖）

在內地拍攝三個多月，Gigi難免想家，特別選唱《下一站天后》時，唱到熟悉的街名及地標時，思鄉之情湧上心頭。完成節目後回港，她面對另一難題，就是要跟身在內地的父母、家人再次道別，「我覺得自己進步了，多添了一份體諒！體諒父母要照顧祖父母和弟妹，而我自己工作之餘也要上學。大家各有生活，我沒有任何抱怨，只想好好享受這一刻，其實將來都會見面，加上科技發達，可以透過視像通話見面…但丁點不捨也是正常的吧？」

重感情害怕失去

Gigi為心愛的梳子取名「Lily」，珍而重之。（IG截圖）

其實，從日常小事不難發現Gigi重情的一面。錄製《聲生不息》時，節目組發現Gigi將隨身物品改名，好像歌唱老師高晨維送給她的暖水壺名叫「小傳」，隨身帶備的梳子則叫「Lily」，「因為它們陪伴我很久，感覺它們好像有靈魂，所以我很怕失去它們，那會很傷心。我很重情，也感激fans給我的毛公仔『Gi囡』，我也特別將公仔送給幫過我的人。」

在內地工作期間，Gigi一直上網課學習（微博圖片）

拍攝《聲生不息》期間，一度傳出Gigi放棄學業，其實她在內地一直有上網課，追趕學習進度。「我希望兼顧學業與工作，兩者好好平衡。書本上學到的東西，是唱歌沒有的，反之亦然。我要學習轉換角色。在學校做好學生的身份，唱歌時做好歌手的本份，的確辛苦，但絕對值得。我不希望給大家一個壞榜樣，以為當歌手就可以不顧一切。」明年應付DSE考試，她稱成績不一定最重要，最重要是問心無愧，盡全力去考。

Gigi獲校方頒發音樂獎，表揚她在音樂上的成就。（網上截圖）







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