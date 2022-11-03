加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】艾威前年宣布與太太陳美玲（Lisa）離婚，但近日二人竟合體參演內地真人騷，艾威更大爆離婚全因曾患重病的太太不顧健康，沉迷打通宵麻將。昨日他回覆本報時拒透露是否復合，更笑言︰「唔可以劇透呀，你當追劇咁追啦。」

現年63歲的艾威早年曾花百萬為太太陳美玲醫治巨型子宮瘤，經歷患難的二人卻在前年宣布結束18年婚姻，令人惋惜。不過，他們近日突然現身內地湖南衛視芒果TV的真人騷《再見愛人2》，艾威在節目中首次公開離婚真相，原來「麻將」正是他們的第三者。他在節目中說︰「我不是不讓她打麻將，而是她的身體狀況不能打，我曾答應讓她打到晚上11點，但她連電話都不會回，曾經打到第二天早上。」Lisa聞言多次想解釋，卻被艾威打斷。艾威又說：「打麻將這個問題討論過幾十次，絕望，為甚麼她選擇麻將不選我？」

艾威坦言Lisa抱病在身仍玩到通宵達旦，令他深感無奈。(網上截圖)

感情難料嘆當局者迷

Lisa分居後回想與艾威共同生活的時光，不禁悲從中來。(網上截圖)

艾威與Lisa於02年結婚，夫妻曾經歷人生高低。(網上截圖)

雖然艾威與Lisa已分居兩年，但原來雙方仍未辦理離婚手續。艾威說︰「我是幻想力豐富的人，會想到這段時期，萬一我們其中一個人死掉或生病，必須有個人替另一人去處理事情。如果我們辦離婚，我不知道怎麼辦。」Lisa亦坦言希望艾威先過身，屆時自己可幫忙處理後事。不少網民關心二人會否重修舊好，據知節目最後一集將會揭曉，昨日艾威回應本報說：「有咁多人關心當然開心啦，希望人人都多啲互相關心。（有網民指你在節目中經常打斷Lisa說話？）係？我唔記得喇，哈哈。」問到與Lisa的復合機會，艾威直言︰「唔好意思，唔可以劇透呀，你當追劇咁追啦。」他大賣關子︰「一共有12集，其實我都唔係太清楚，當局者迷。」







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看