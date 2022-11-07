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【晴報專訊】林敏驄（阿驄）、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、郭柏妍及羅毓儀等，昨日到商場宣傳台慶劇《下流上車族》，吸引不少市民圍觀，現場更有粉絲舉牌支持阿驄，大叫「撑車總做視帝」，令他相當驚喜。談到《下》劇收視撼贏《開心無敵獎門人》，曾志偉揚言會裸跑找數，問阿驄有否「追債」？他笑說︰「講笑啫！唔好咁認真。做人要厚道啲，費事得罪人，驚佢嬲。」對於有粉絲舉牌，阿驄搞笑說︰「使咗好多錢㗎！輸人唔輸陣嘛，阿婆都整兩個嚟。（嗌你視帝？）當贏咗㗎啦。」

阿驄搭住羅毓儀（左）及郭柏妍膊頭，十分招積。

阿驄獲現場粉絲舉「驄」字閃燈牌。

同場的鮑姐與羅毓儀在劇中的嫲孫情十分感人，他們預告結局篇會更加催淚。鮑姐說︰「呢套本來係喜劇㗎嘛，但拍拍下就有好多喊嘅場面，可以話係笑中有淚。」鮑姐更大讚羅毓儀又乖又聰明，演戲感情豐富，問到可有信心奪得「飛躍進步女藝員」獎？羅毓儀說︰「我唔敢諗太多，反而希望可以攞『最佳劇集』，全部演員一齊攞獎就最開心。」

鮑姐抱實劇中愛犬「次郎」。







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