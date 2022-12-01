加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】因超闊音域而獲封「大魔王」的黃洛妍（Janees），於《聲夢傳奇2》總決賽敗給任暟晴屈居亞軍。不少網民替她不值，更睇好她在樂壇發光發亮。這位25歲女生目標清晰，誇下海口誓要在30歲前踏上紅館舞台開演唱會，「我仲想去國際性嘅大舞台演出，愈多觀眾嘅場館愈正！」信心爆棚。

Janees直認經常被誤會「黑面」。

平日甚少展現笑容的黃洛妍形象cool爆，參與《聲夢傳奇2海外踢館賽》的馬來西亞冠軍彭詡越亦表示被其強勁氣場嚇倒。Janees在訪問中大談入行點滴，解釋自己性格外冷內熱，「我本身唔多嘢講，好易被誤解，大家未真正認識我先有呢個諗法（黑面）！」雖然外表冷冰冰說話不多，但說到要感激的人便滔滔不絕，Janees在《聲夢2》演繹《溝渠暢泳》贏盡掌聲，她一再感謝原唱者兼導師泳兒，「佢好用心同我傾，又好開放咁容許我加自己嘅嘢落去；陳奐仁老師好細心教我唱歌技巧，佢哋都幫咗我好多！」

Janees早前在《聲夢傳奇2》畢業騷大曬靚聲。

Janees自八歲開始學習小提琴，十多年來出戰各個大小比賽，亦在歐洲累積不少現場演奏經驗，卻忽然改變航道參加歌唱比賽，「其實由細到大都鍾意唱歌，但一直專注學小提琴，有一日突然諗如果繼續喺古典音樂發展，一生都係拉嗰啲歌。」在機緣巧合下參加《聲夢2》，過去的比賽及演出經驗對她有很大幫助，Janees自言在無壓力下，以當是一場表演的心態參賽。提到早前完成《聲夢2》畢業騷，面對全場觀眾，Janees毫不緊張，反而相當興奮︰「愈多人睇我愈開心，好享受望住台下觀眾嘅眼神，唔會怯場。」

Janees本身是小提琴演奏家，曾在《聲夢2》一展琴技。(網上截圖)

冀在娛樂圈推廣古典音樂

現年25歲的Janees明白時間不等人，加入樂壇目標明確，「五年內踏上紅館開個人演唱會，有夢想先迫到自己，仲想去國際性嘅大舞台演出。」她訂下30歲前圓夢的目標，「五年其實過得好快，我會不停提醒自己。」擁有兩個小提琴演奏學士學位的Janees，還有一個宏大目標，希望憑一己之力在娛樂圈推廣古典音樂，「好多人以為古典音樂係一門高深藝術，好難接觸好難明，就好似外界以為我好惡一樣，慢慢了解就知道古典音樂並唔係咁沉悶。」為了追逐夢想，Janees甘願把時間都放在事業上，甚至放棄談戀愛，「為咗事業上嘅目標，其他嘢當然要放棄，暫時唔諗拍拖。」

Janees在《裂痕》MV中激罕deep V性感。（MV截圖）







【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情