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【晴報專訊】張敬軒近日在會展舉行聖誕跨年的《Revisit張敬軒演唱會》，前晚（26日）演出第六場，昨日其所屬唱片公司宣布軒仔初步確診新型冠狀病毒，餘下五場（本月27、30、31日以及下月1、2日）場次將延期舉行。軒仔昨日在社交網發文致歉︰「我覺得萬分抱歉，知道呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意，真係好對唔住。我會盡快養好身體，另摘日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒。#避咗三年卒之都係中咗。」

軒仔前晚安哥三次，直指唱到聲沙。

其實前晚演出期間，軒仔已經感到身體不適，曾向台下觀眾表示︰「無論你咩宗教信仰都好，我需要大家返去為我祈禱，我做咗快測仲係一條線，但係今晚（前晚）去到下半場，我一路標冷汗，你哋集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」沒料到竟一語成讖。

軒仔為安全起見，與樂隊分開綵排，但最後還是中招。







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