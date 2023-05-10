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【晴報專訊】ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》日前圓滿結束，但餘波未了，當晚MIRROR成員姜濤領獎時，向台下11位兄弟大講心底話。原來RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）亦有留意，更邊睇邊在FB留言點評，暗寸姜濤言論「連修哥（胡楓）都講唔出」，引來雙方粉絲網上罵戰。

泥鯭（左）連環出po暗寸姜濤及ViuTV，大派花生。（資料圖片）

當晚MIRROR橫掃頒獎禮共七個獎項，成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及陳卓賢更包辦年度男歌手金銀銅獎。姜濤上台時有感而發，逐一向11子發表心底話，言論引來網民洗版討論，更一度「癱瘓」網上討論區。至於樂隊RubberBand亦獲得年度樂隊銀獎，成員雖因事未能出席，但鼓手泥鯭原來緊貼頒獎禮，並在FB發表公開帖子評論，他不點名暗寸姜濤說︰「多謝說話定係『鼓勵』說話？！修哥都講唔出啦。」他回應網民時，再狂寸「建議先做言語治療」、「攞終身成就獎嘅精神健康狀態」、「歌迷會夾份請個writer（寫手）同看護畀佢啦要」等。

姜濤在頒獎禮上，向11位兄弟大講心底話。（資料圖片）

有網民恭喜RubberBand獲得年度樂隊銀獎，泥鯭即姜濤「上身」回覆︰「我想喺度嘥大家少少時間，借呢個機會去多謝我隊友…」他亦批評頒獎禮「頒唔尷尬，攞唔尷尬，惟有睇嘅尷尬」，並指ViuTV「又一個大台的誕生」。

回應「與有榮焉」

泥鯭的評語引來鏡粉到其FB留言，有人批評他身為前輩，應善意批評，「要不要這樣尖酸刻薄？沒品，沒對新人善意鼓勵，反而惡意批評。」有人更重提泥鯭女友黃心穎的「安心事件」，嘲諷泥鯭沒眼光。有網民則力撐泥鯭無懼鏡粉，直綫抽擊講真話，又指他成為「新一代樂壇周啟生」；亦有人留言反擊叫鏡粉「唔啱睇就過主」。對於粉絲間罵戰，泥鯭昨日出po回應：「與有榮焉。」







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